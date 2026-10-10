Fudbal

Problem za Zvezdu: Povredio se Mohamed Čam

Ч. В.

10. 10. 2026. u 20:05

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POTENCIJALNI uradac za Alberta Rijeru i crveno-bele.

Проблем за Звезду: Повредио се Мохамед Чам

FOTO: FK Crvena zvezda

Na utakmici protiv Radničkog u Kragujevcu u 11. kolu Superlige Srbije povredio se Mohamed Čam.

Igrao se 23. minut kad je krilni napadač Crvene zvezde seo na travu i uhvatio se za nogu. Odmah je bilo jasno da neće moći da nastavi meč i zamenio ga je Osman Bukari.

Ostaje da se vidi kakvog je stepena povreda i da li će Austrijanac biti spreman za duel sa Luganom u četvrtak u Ligi konferencija.

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