Problem za Zvezdu: Povredio se Mohamed Čam
POTENCIJALNI uradac za Alberta Rijeru i crveno-bele.
Na utakmici protiv Radničkog u Kragujevcu u 11. kolu Superlige Srbije povredio se Mohamed Čam.
Igrao se 23. minut kad je krilni napadač Crvene zvezde seo na travu i uhvatio se za nogu. Odmah je bilo jasno da neće moći da nastavi meč i zamenio ga je Osman Bukari.
Ostaje da se vidi kakvog je stepena povreda i da li će Austrijanac biti spreman za duel sa Luganom u četvrtak u Ligi konferencija.
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