RIK: Ukupan broja birača u Srbiji za parlamentarne izbore 6.450.523
REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) večeras objavila je da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523.
Predsednik RIK Vladmir Dimitrijević podsetio je da je predsednik Srbije 9. septembra raspisao izbore za narodne poslanike zakonom o jedinstvenom biračkom spisku i da je Ministarstvo nadležnosti poslova uprave je svojim rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre dana izbora.
U rešenju se utvrđuje ukupan broj birača u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu, a rešenje se dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja.
-Upravo je to Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i učinilo, dakle dostavilo je komisiji rešenje ministarstva gde je utvrđen ukupan broj birača u jedinstvenom biračkom spisku, prema određenim biračkim mestima, ukupno 6.450.523 birača, na dan zaključivanja biračkog spiska, naveo je Dimitrijević.
RIK je doneo Odluku i o broju glasačkih listića koji se štampaju za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.
-Za glasanje na izborima će se štampati 6.450.523 glasačka listića, dakle broj glasačkih listića jednak ukupnom broju birača u Republici Srbiji na dan 9. oktobar 2026. godine. On će se, u nečemu, promeniti do utvrđivanja konačnog broja birača, naveo je Dimitrijević.
RIK je prethodno doneo Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 25. oktobar 2026. godine.
Dimitrijević je rekao da će se listići štampati u 29 jezičkih varijanti, zavisno od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama, odnosno gradovima u Srbiji.
-Tu su tri varijante, dakle, na srpskom jeziku, u formatu na hartiji A4; glasački listići na dva i tri jezika, odnosno pisma formata A3; a na četiri ili pet jezika, odnosno pisama formata A2, naveo je Dimitrijevi.
Članovi RIK u toku sednice odbili su kao neosnovan prigovor predstavnika studentske liste na Odluku o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za predstojeće parlamentarne izbore blagovremen.
Takođe obijen je i prigovor predstavnika Studentske liste na Odluku o određivanju vremena početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu.
Tanjug
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