UKRAJINA je izgubila nekoliko letelica usled kvarova na starim sovjetskim raketama koje se koriste za presretanje dronova na mlazni pogon.

Foto: AI/Gemini

Ovo je izjavio Taras Čmut, čelnik dobrotvorne fondacije „Povrati se živ” (Come Back Alive), u intervjuu za nemački medij Dojče vele.

Prema njegovim rečima, zbog nedostatka naoružanja, snage su prinuđene da koriste rakete R-73 i još starije R-60, koje su razvijene šezdesetih godina prošlog veka.



-To je stara sovjetska raketa iz šezdesetih koja može da eksplodira u trenutku lansiranja. A takvi incidenti su se već dešavali, rekao je Čmut.

Napomenuo je da trenutno ne postoji alternativa upotrebi ovih raketa, iako svako lansiranje nosi rizik od kvara.

U istom intervjuu, Čmut je upozorio na opasnost od zime koja bi mogla biti još oštrija od prethodne. Izjavio je da bi stanovnici Kijeva i drugih gradova trebalo da se pripreme za najgori scenario i razmotre preseljenje na selo, iznajmljivanje stanova u predgrađu ili boravak kod roditelja, zbog mogućih prekida u isporuci osnovnih komunalnih usluga.

-Zamislite da nemate vodu, grejanje ili struju, recimo, dva meseca umesto samo nedelju dana. To je težak izazov i veliki problem, izjavio je Čmut.

Mediji su ranije izveštavali da se Oružane snage Ukrajine suočavaju sa ozbiljnim nedostatkom raketa za lovce F-16.

Takođe smo izvestili da Nemačka planira da Ukrajini isporuči zastarele rakete „Patriot”.

ctrana.one

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