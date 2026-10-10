Fudbal

PREOKRET! Ronaldo se vraća u reprezentaciju Portugalije

У. Ћ.

10. 10. 2026. u 20:11

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Poznato kada bi ponovo mogao da zaigra.

ПРЕОКРЕТ! Роналдо се враћа у репрезентацију Португалије

Foto: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia

Kristijano Ronaldo mogao bi već u novembru ponovo da obuče dres reprezentacije Portugalije, uprkos disciplinskom postupku koji je pokrenut protiv njega.

Predsednik Fudbalskog saveza Portugalije Pedro Proensa najavio je da u nacionalnom timu postoji jedinstvena želja da se iskusni napadač što pre vrati među saigrače.

- Savez, selektor i igrači saglasni su da želimo Kristijana ponovo u timu. Verujem da će nam se priključiti već u novembru.

Čelnik portugalskog fudbala istakao je da i sam Ronaldo želi da nastavi reprezentativnu karijeru, uz posebne reči hvale za kapitena nacionalnog tima.

- I sam Kristijano želi da se vrati. Za mene je on najbolji fudbaler svih vremena - dodao je Proensa.

Ova najava stiže nakon što je Fudbalski savez Portugalije saopštio da je protiv četrdesetjednogodišnjeg napadača uvedena privremena mera udaljavanja iz reprezentativnih aktivnosti, dok nadležni disciplinski organi ne donesu konačnu odluku.

Prema važećem pravilniku, Ronaldu preti suspenzija u trajanju od jednog do šest meseci, kao i novčana kazna između 500 i 1.000 evra. Konačna kazna još nije određena, ali izjava Proense nagoveštava da u portugalskom taboru računaju na relativno brz povratak svoje najveće zvezde.

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