ABA LIGA: Subotičani slavili u LJubljani, Sarajlije u Podgorici
Prvi trijumf za Spartak u novoj sezoni regionalnog takmičenja.
Košarkaši Spartaka i Bosne upisali su trijumfe u trećem kolu ABA lige. Subotičani su na gostovanju savladali Iliriju sa 82:76, dok je sarajevski tim bio bolji od Studentskog centra u Podgorici rezultatom 100:91.
Podsetimo, prvo kolo regionalnog takmičenja odloženo je zbog nesporazuma između regionalnih sudija i čelnika lige, pa je ovo bila druga utakmica za oba tima u novoj abaligaškoj sezoni.
Spartak je do prvog trijumfa u novoj sezoni regionalnog takmičenja stigao nakon boljeg izdanja u nastavku susreta sa Ilirijom. Domaćin je u prvoj četvrtini uspeo da iskoristi slabiji ulazak ekipe Vladimira Jovanovića u meč. Ipak, kako je utakmica odmicala, Subotičani su podizali nivo igre i na kraju zasluženo slavili.
Dalibor Ilić predvodio je pobednički sastav sa 19 poena i osam skokova. Drobnjak je dodao 13 poena, četiri skoka i osam asistencija, dok je Danilo Nikolić završio meč sa 12 poena i tri skoka.
Iliriji nije pomogla ni odlična partija Stefana Todorovića, koji je ubacio 29 poena uz četiri skoka. Ćibej je upisao 12 poena, dva skoka i tri ukradene lopte, dok su Šelton i Din dodali 11, odnosno 10 poena.
Uz Spartak, pobedu je ostvarila i Bosna, koja je u Podgorici nadigrala Studentski centar i ostvarila drugu pobedu u sezoni.
Gosti iz Sarajeva otvorili su utakmicu sa čak 34 poena u prvoj četvrtini i odmah stekli dvocifrenu prednost, koju su sačuvali tokom većeg dela susreta.
Studentski centar uspeo je da zakomplikuje situaciju u trećoj četvrtini i priđe na 69:67, ali je Bosna odbila nalet domaćih i ponovo preuzela kontrolu, završivši utakmicu rezultatom 100:91.
Najzaslužniji za pobedu Bosne bio je Redži Peri sa 28 poena i osam skokova, dok je Golston postigao 26, a Pajps 19 poena. Talić je dodao tri poena, ali i deset asistencija.
U poraženom timu najefikasniji je bio Aleksa Uskoković sa 23 poena, četiri skoka i šest asistencija. Jordano je ubacio 17, a Pavićević je ostvario dabl-dabl učinak sa 15 poena i 12 skokova.
Preporučujemo
Partizan se vraća pred navijače, ali samo za odabrane: Crno-beli najavili duel sa Bečom
10. 10. 2026. u 16:06
Zvezda dočekuje Budućnost: Navaro otkrio gde su Podgoričani najopasniji!
09. 10. 2026. u 15:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ŠTA OVO BI? Embid se izblamirao kao nikada do sada! (VIDEO)
DEBI Lebrona Džejmsa za Filadefliju nije jedina stvar koja je privukla pažnju sa sinoćnjeg meča Netsa i Seventisiksersa (114:110).
09. 10. 2026. u 16:36
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)