ABA LIGA: Subotičani slavili u LJubljani, Sarajlije u Podgorici

Prvi trijumf za Spartak u novoj sezoni regionalnog takmičenja.

FOTO: ABA league/Perspektiva Ilirija/Filip Barbalic

Košarkaši Spartaka i Bosne upisali su trijumfe u trećem kolu ABA lige. Subotičani su na gostovanju savladali Iliriju sa 82:76, dok je sarajevski tim bio bolji od Studentskog centra u Podgorici rezultatom 100:91.

Podsetimo, prvo kolo regionalnog takmičenja odloženo je zbog nesporazuma između regionalnih sudija i čelnika lige, pa je ovo bila druga utakmica za oba tima u novoj abaligaškoj sezoni.

Spartak je do prvog trijumfa u novoj sezoni regionalnog takmičenja stigao nakon boljeg izdanja u nastavku susreta sa Ilirijom. Domaćin je u prvoj četvrtini uspeo da iskoristi slabiji ulazak ekipe Vladimira Jovanovića u meč. Ipak, kako je utakmica odmicala, Subotičani su podizali nivo igre i na kraju zasluženo slavili.

Dalibor Ilić predvodio je pobednički sastav sa 19 poena i osam skokova. Drobnjak je dodao 13 poena, četiri skoka i osam asistencija, dok je Danilo Nikolić završio meč sa 12 poena i tri skoka.

Iliriji nije pomogla ni odlična partija Stefana Todorovića, koji je ubacio 29 poena uz četiri skoka. Ćibej je upisao 12 poena, dva skoka i tri ukradene lopte, dok su Šelton i Din dodali 11, odnosno 10 poena.

Uz Spartak, pobedu je ostvarila i Bosna, koja je u Podgorici nadigrala Studentski centar i ostvarila drugu pobedu u sezoni.

Gosti iz Sarajeva otvorili su utakmicu sa čak 34 poena u prvoj četvrtini i odmah stekli dvocifrenu prednost, koju su sačuvali tokom većeg dela susreta.

Studentski centar uspeo je da zakomplikuje situaciju u trećoj četvrtini i priđe na 69:67, ali je Bosna odbila nalet domaćih i ponovo preuzela kontrolu, završivši utakmicu rezultatom 100:91.

Najzaslužniji za pobedu Bosne bio je Redži Peri sa 28 poena i osam skokova, dok je Golston postigao 26, a Pajps 19 poena. Talić je dodao tri poena, ali i deset asistencija.

U poraženom timu najefikasniji je bio Aleksa Uskoković sa 23 poena, četiri skoka i šest asistencija. Jordano je ubacio 17, a Pavićević je ostvario dabl-dabl učinak sa 15 poena i 12 skokova.

Standings provided by Sofascore