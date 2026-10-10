Podela bodova na "Old trafordu": Totenhem žali za propuštenim šansama, Junajted za ispuštenom pobedom

VEOMA zanimljiv meč gledali smo na "Old trafordu", Junajted je imao sve u svojim rukama, ali nije znao da privede meč kraju i Totenhem je zasluženo došao do boda, 1:1 (0:0).

Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Odmah na početku meča videlo se da Junajted želi da bude u podređenom položaju, povukao se na svoju polovinu i igrao pravi "bunker" tokom uvodnih 45 minuta.

Dok domaćin nije uputio nijedan šut u prvom poluvremenu, Totenhem je bio taj koji diktira igru i stvarao je šansu, a najbolju je promašio Solanke koji je na samom startu meč promašio čist zicer nakon što je Bergval oduzeo loptu Mejnuu na 20 metara od gola "crvenih đavola".

U nastavku igre viđena je dosta ujednačenija utakmica, goste je stizao umor, a Kerik je napravio dobre izmene, pre svega uvođenjem Zirkzea koji je lucidnim potezima stvarao velike probleme Totenhemu.

Prvi gol na meču postignut je 73. minutu kada se Mbuemo najbolje snašao u šesnaestercu, prevarišvi Van Hekea i uputivši neodbranjiv šut po zemljlji u suprotan ugao.

Ovo je Kameruncu bio sedmi pogodak u karijeri protiv "pevaca" i ponovo se pokazalo da su mu jedna od omiljenih mušterija.

Nakon tog pogotka gosti su bili evidentno nervozni, a to je rezultovalo crvenim kartonom za Rodriga Bentankura kada je Urugvajac izgubio živce u 78. minutu i blago zakačio Luka Šoa glavom nakon što su se pokoškali.

Doduše, Šo ga je pre toga gurnuo sa dve ruke i oborio na zemlju, ali je on dobro prošao dobivši samo žuti karton, dosta zanimljiva odluka Stujuarta Atvela.

Nakon toga delovalo je da će Junajted rutinski zatvoriti meč, ali on to nije uspeo, ponovo je izgledao pogubljeno na terenu, a to je iskorisio Solanke koji je u sudijskoj nadoknadi nakon centaršuta glavom prosledio loptu u gol Lamensa.

Solanke tokom meča propustio dve čiste šanse, a na kraju je postigao gol iz ubedljivo najteže situacije i tako doneo više nego zaslužen bod Totenhemu.

Tanjug/AP Photo/Dave Thompson

Ovim remijem ni jedni ni drugi nisu baš zadovoljni, možda više gosti, ali po prikazanom na terenu komotno su mogli do tri boda da su imali bolju realizaciju, dok Junajted ne može biti srećan jer je ispustio pobedu sa igračem više.

Nakon ovog susreta, Mančester je 12. na tabeli sa šest osvojenih bodova, dok je Totenhem i dalje u zoni ispadanja, na razočaravajućem 18. mestu.