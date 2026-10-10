"DEEP PURPLE" U BEOGRADU: Dragan Kojić Keba na koncertu rok legendi (FOTO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba bio je večeras među posetiocima koncerta legendarne britanske grupe "Deep Purple", koja je nastupila u "Beogradskoj areni".

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Susret sa muzikom benda koji je obeležio istoriju hard roka za njega je imao i posebnu, nostalgičnu notu, budući da su pesme ovog sastava deo njegovih muzičkih uspomena iz mladosti.

Keba se prisetio vremena kada je, krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, slušao i pevao pesme velikih rok sastava, među kojima su bili "Deep Purple", "Led Zeppelin"i "Black Sabbath".

- U toj ranoj mladosti, uglavnom krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, slušao sam i pevao pesme grupa "Deep Purple", "Led Zeppelin" i "Black Sabbath". Toj muzici vreme ne može ništa, a "Deep Purple" i dalje praše pravi hard rok – rekao je Keba za "Večernje novosti".

Njegove reči potvrđuju da dobra muzika ne poznaje granice žanra, a da pesme koje obeleže mladost ostaju deo čoveka i decenijama kasnije.

"Deep Purple", čiji su hitovi poput „Smoke on the Water“ postali bezvremenski klasici, i danas održava prepoznatljivu energiju i zvuk zahvaljujući kojima je stekao status jedne od najznačajnijih grupa svetske rok scene.