"DEEP PURPLE" U BEOGRADU: Dragan Kojić Keba na koncertu rok legendi (FOTO)
FOLK zvezda Dragan Kojić Keba bio je večeras među posetiocima koncerta legendarne britanske grupe "Deep Purple", koja je nastupila u "Beogradskoj areni".
Susret sa muzikom benda koji je obeležio istoriju hard roka za njega je imao i posebnu, nostalgičnu notu, budući da su pesme ovog sastava deo njegovih muzičkih uspomena iz mladosti.
Keba se prisetio vremena kada je, krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, slušao i pevao pesme velikih rok sastava, među kojima su bili "Deep Purple", "Led Zeppelin"i "Black Sabbath".
- U toj ranoj mladosti, uglavnom krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, slušao sam i pevao pesme grupa "Deep Purple", "Led Zeppelin" i "Black Sabbath". Toj muzici vreme ne može ništa, a "Deep Purple" i dalje praše pravi hard rok – rekao je Keba za "Večernje novosti".
Njegove reči potvrđuju da dobra muzika ne poznaje granice žanra, a da pesme koje obeleže mladost ostaju deo čoveka i decenijama kasnije.
"Deep Purple", čiji su hitovi poput „Smoke on the Water“ postali bezvremenski klasici, i danas održava prepoznatljivu energiju i zvuk zahvaljujući kojima je stekao status jedne od najznačajnijih grupa svetske rok scene.
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