Lugano u strašnoj formi pred duel sa Zvezdom: Četiri gola za novu pobedu i ozbiljno upozorenje crveno-belima!

Fudbaleri Lugana nastavili su sa odličnim partijama u šampionatu Švajcarske, pošto su u 10. kolu na svom terenu savladali Lucern sa ubedljivih 4:0. Ovakav rezultat predstavlja dodatno upozorenje za Crvenu zvezdu, koju uskoro očekuje duel sa švajcarskim predstavnikom u Ligi konferencija.

FOTO: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia

Crveno-beli će u četvrtak od 18.45 gostovati Luganu u prvom kolu evropskog takmičenja, a domaćin taj susret dočekuje u izuzetnoj formi.

Lugano je posle deset odigranih prvenstvenih utakmica i dalje bez poraza, uz čak devet pobeda i jedan remi. Uz to, ekipa je do sada postigla 31 pogodak, što dovoljno govori o njenoj ofanzivnoj moći.

Santos načeo mrežu, a onda je usledila goleada

Domaći tim je protiv Lucerna poveo već u 12. minutu, kada je Danijel Santos zatresao mrežu rivala. Do odlaska na odmor rezultat se nije menjao, ali je nastavak doneo još efikasniju igru Lugana.

Prednost domaćina udvostručena je nakon autogola Rubena Dantasa, čime je Lucernu dodatno otežan pokušaj da se vrati u meč.

Santos je u 81. minutu svojim drugim pogotkom na utakmici povisio na 3:0 i praktično otklonio sve dileme oko pobednika.

Ipak, Lugano se tu nije zaustavio. Derek Monkada je u 87. minutu postavio konačnih 4:0 i zaokružio još jedno ubedljivo izdanje švajcarskog tima.

Zvezdu čeka ozbiljan ispit

Predstojeći duel biće veliki izazov za Crvenu zvezdu, s obzirom na to da Lugano ulazi u evropski okršaj sa velikim samopouzdanjem i impresivnim napadačkim učinkom.

Devet pobeda na deset prvenstvenih utakmica i čak 31 postignut gol jasno pokazuju da crveno-beli neće imati lak zadatak. Ipak, evropske utakmice donose drugačiji nivo pritiska i zahteva, pa ostaje da se vidi može li Zvezda da zaustavi raspoloženog rivala i uspešno započne svoju evropsku kampanju.