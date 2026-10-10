DIMITRIJEV: Dizel diplomatija je razotkrila Zelenskog
GENERALNI direktor RFDIF-a Kiril Dmitrijev izjavio je da je „dizel diplomatija“ razotkrila Vladimira Zelenskog.
Ovako je komentarisao reči američkog predsednika Donalda Trampa da Zelenski „želi da stvori probleme celom svetu“.
„'Dizel diplomatija' je razotkrila Zelenskog“, napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama.
Aksios je ranije objavio da je Zelenski proveo 15 minuta negodujući o Trampovom dogovoru sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.
Preporučujemo
UKRAJINI POTREBAN NOVI PREDSEDNIK: Dmitrijev nazvao Trampove reči istorijskim
10. 10. 2026. u 21:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)