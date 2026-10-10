Svet

DIMITRIJEV: Dizel diplomatija je razotkrila Zelenskog

Novosti online

10. 10. 2026. u 22:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GENERALNI direktor RFDIF-a Kiril Dmitrijev izjavio je da je „dizel diplomatija“ razotkrila Vladimira Zelenskog.

ДИМИТРИЈЕВ: Дизел дипломатија је разоткрила Зеленског

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Ovako je komentarisao reči američkog predsednika Donalda Trampa da Zelenski „želi da stvori probleme celom svetu“.

„'Dizel diplomatija' je razotkrila Zelenskog“, napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama.

Aksios je ranije objavio da je Zelenski proveo 15 minuta negodujući o Trampovom dogovoru sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"