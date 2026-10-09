Zvezda dočekuje Budućnost: Navaro otkrio gde su Podgoričani najopasniji!
Crveno-beli u pobedničkoj evroligaškoj seriji dočekuju derbi kola.
Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro kaže da njegovu ekipu očekuje meč protiv iskusnog i kvalitetnog tima Budućnosti.
Klub sa Malog Kalemegdana u subotu od 21 čas utakmici 3. kola ABA lige Grupe A, dočekuje Podgoričane u dvorani "Aleksandar Nikolić".
- Očekuje nas iskusan, vrlo kvalitetan tim, koji se tokom leta i pojačao. Uigrani su, jer je osnova ekipe, uključujući i nekolicinu stranaca, ostala iz prošle sezone. Sigurno će reagovati posle poraza u Evrokupu, na nama je da odigramo dobru utakmicu i nastavimo da napredujemo kao tim - rekao je Navaro za klupski sajt.
Iskusni Dejan Davidovac iza sebe ima mnogo mečeva protiv podgoričkog kluba.
- Znamo dobro Budućnost, dobar tim, koji ima svoje ambicije ove sezone u ABA ligi ali i Evrokupu. Ne verujem da će ih poraz u Evrokupu poremetiti, već će sigurno doneti reakciju. Moramo da odigramo svakako dobro ako želimo pobedu. Pozivam i naše navijače da dođu i pruže nam podršku - rekao je Davidovac.
Preporučujemo
Zvezdi ponuđen bivši NBA igrač, ali je Filip Petrušev prioritet
09. 10. 2026. u 09:37
A nakon trijumfa! Evo šta su čelnici Crvene zvezde uradili u Dubaiju
09. 10. 2026. u 06:10
SRBOMRZCI NAGRABUSILI! Zbog nacističkog simbola stigla ih je kazna
09. 10. 2026. u 06:39 >> 07:15
Novak Đoković ispao na startu mastersa u Šangaju
09. 10. 2026. u 13:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)