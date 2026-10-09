Zvezda dočekuje Budućnost: Navaro otkrio gde su Podgoričani najopasniji!

Crveno-beli u pobedničkoj evroligaškoj seriji dočekuju derbi kola.

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Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro kaže da njegovu ekipu očekuje meč protiv iskusnog i kvalitetnog tima Budućnosti.

Klub sa Malog Kalemegdana u subotu od 21 čas utakmici 3. kola ABA lige Grupe A, dočekuje Podgoričane u dvorani "Aleksandar Nikolić".

- Očekuje nas iskusan, vrlo kvalitetan tim, koji se tokom leta i pojačao. Uigrani su, jer je osnova ekipe, uključujući i nekolicinu stranaca, ostala iz prošle sezone. Sigurno će reagovati posle poraza u Evrokupu, na nama je da odigramo dobru utakmicu i nastavimo da napredujemo kao tim - rekao je Navaro za klupski sajt.

FOTO: R.R./ATAImages

Iskusni Dejan Davidovac iza sebe ima mnogo mečeva protiv podgoričkog kluba.

- Znamo dobro Budućnost, dobar tim, koji ima svoje ambicije ove sezone u ABA ligi ali i Evrokupu. Ne verujem da će ih poraz u Evrokupu poremetiti, već će sigurno doneti reakciju. Moramo da odigramo svakako dobro ako želimo pobedu. Pozivam i naše navijače da dođu i pruže nam podršku - rekao je Davidovac.

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