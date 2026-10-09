Za Kralja samo najbolje! Evo koliko košta dolazak na trening Lebrona DŽejmsa helikopterom
Filadelfija je na kraju sezone u NBA ligi uspela da dovede superzvezdu Lebrona Džejmsa, a sa kraljem stigao je i kraljevski tretman.
Lebron Džejms odlučio je da živi 150 kilometara dalje od Filadelfije - u Njujorku, a da na posao ide ni manje ni više nego helikopterom svakodnevno.
Za put koji bi mu automobilom trebalo oko dva sata, ovako pređe za manje od 45 minuta.
A da stvar bude još luđa, ovo zadovoljstvo ne plaća ni cent. Sve troškove snosi Lebronov sponzor.
Zanimljivo je da let od Filadelfije do Njujorka i nazad košta 12.000 dolara.
Prema ugovoru sa sponzorom, Lebronu je helikopter dostupan u svakom trenutku svakog dana.
Lebronu svakako ne bi bio neki veliki trošak da iz svog džepa plati vožnju helikopterom, po Forbsovoj listi težak je između 1,2 i 1,4 milijarde dolara.
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