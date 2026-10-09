Za Kralja samo najbolje! Evo koliko košta dolazak na trening Lebrona DŽejmsa helikopterom

Filadelfija je na kraju sezone u NBA ligi uspela da dovede superzvezdu Lebrona Džejmsa, a sa kraljem stigao je i kraljevski tretman.

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Lebron Džejms odlučio je da živi 150 kilometara dalje od Filadelfije - u Njujorku, a da na posao ide ni manje ni više nego helikopterom svakodnevno.

Za put koji bi mu automobilom trebalo oko dva sata, ovako pređe za manje od 45 minuta.

A da stvar bude još luđa, ovo zadovoljstvo ne plaća ni cent. Sve troškove snosi Lebronov sponzor.

Zanimljivo je da let od Filadelfije do Njujorka i nazad košta 12.000 dolara.

153 km desde la casa de LeBron en New York al entrenamiento de los Sixers. Un helicóptero de Fanatics lo lleva en 45 minutos. Vuelos que están incluidos en el acuerdo que firmó en 2024 con dicha compañía, y que le permiten usar libremente su flota aérea. https://t.co/059J3rbCOQ — LeBron en Español (@LeBronEnEspanol) October 6, 2026

Prema ugovoru sa sponzorom, Lebronu je helikopter dostupan u svakom trenutku svakog dana.

Lebronu svakako ne bi bio neki veliki trošak da iz svog džepa plati vožnju helikopterom, po Forbsovoj listi težak je između 1,2 i 1,4 milijarde dolara.

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