Košarka

Za Kralja samo najbolje! Evo koliko košta dolazak na trening Lebrona DŽejmsa helikopterom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 10. 2026. u 16:38

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Filadelfija je na kraju sezone u NBA ligi uspela da dovede superzvezdu Lebrona Džejmsa, a sa kraljem stigao je i kraljevski tretman.

За Краља само најбоље! Ево колико кошта долазак на тренинг Леброна Џејмса хеликоптером

FOTO: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Lebron Džejms odlučio je da živi 150 kilometara dalje od Filadelfije - u Njujorku, a da na posao ide ni manje ni više nego helikopterom svakodnevno.  

Za put koji bi mu automobilom trebalo oko dva sata, ovako pređe za manje od 45 minuta. 

A da stvar bude još luđa, ovo zadovoljstvo ne plaća ni cent. Sve troškove snosi Lebronov sponzor. 

Zanimljivo je da let od Filadelfije do Njujorka i nazad košta 12.000 dolara. 

Prema ugovoru sa sponzorom, Lebronu je helikopter dostupan u svakom trenutku svakog dana. 

Lebronu svakako ne bi bio neki veliki trošak da iz svog džepa plati vožnju helikopterom, po Forbsovoj listi težak je između 1,2 i 1,4 milijarde dolara. 

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