Važno za sve navijače Zvezde: Klub se oglasio zbog meča u Evroligi
CRVENA zvezda izdala važno saopštenje, a tiče se utakmice sa Parizom.
Crveno-beli su utakmicu sa francuskom klubom trebalo da odigraju u dvorani "Aleksandar Nikolić", ali to neće biti slučaj, pa će se duel održati u "Beogradskoj areni".
- Otkazivanjem unapred planiranog događaja u Beogradskoj Areni, i brzom reakcijom administracije kluba, KK Crvena zvezda preuzeo je "slobodni" termin i zakazao utakmicu sa šampionom Francuske - piše u saopštenju KK Crvena zvezda.
Klub sa Malog Kalemegdana će se o cenama karata za ovaj meč oglasiti početkom naredne nedelje.
Pre ove utakmice, Zvezda će odigrati još dva susreta. Najpre će u 2. kolu ABA lige u subotu od 21 čas dočekati Budućnost, zatim utorak od 20 sati gostuje Asvelu u Evroligi.
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