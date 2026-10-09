Košarka

Važno za sve navijače Zvezde: Klub se oglasio zbog meča u Evroligi

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

09. 10. 2026. u 15:31

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CRVENA zvezda izdala važno saopštenje, a tiče se utakmice sa Parizom.

Важно за све навијаче Звезде: Клуб се огласио због меча у Евролиги

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Crveno-beli su utakmicu sa francuskom klubom trebalo da odigraju u dvorani "Aleksandar Nikolić", ali to neće biti slučaj, pa će se duel održati u "Beogradskoj areni".

- Otkazivanjem unapred planiranog događaja u Beogradskoj Areni, i brzom reakcijom administracije kluba, KK Crvena zvezda preuzeo je "slobodni" termin i zakazao utakmicu sa šampionom Francuske - piše u saopštenju KK Crvena zvezda.

Klub sa Malog Kalemegdana će se o cenama karata za ovaj meč oglasiti početkom naredne nedelje.

Pre ove utakmice, Zvezda će odigrati još dva susreta. Najpre će u 2. kolu ABA lige u subotu od 21 čas dočekati Budućnost, zatim utorak od 20 sati gostuje Asvelu u Evroligi.

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