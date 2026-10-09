ODBACUJEMO DA SU NAŠI GENERALI ZLOČINCI! Studenti Republike Srpske poslali oštru poruku kolegama iz Srbije

Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu su na hitnoj sednici doneli zaključke i utvrdili zajedničke stavove i pravce delovanja, rekao je predsednik Unije studenata Nikola Lapčević.

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Lapčević je na konferenciji za medije nakon sednice rekao da je prvi zaključak sazivanje zbora studenata koji će biti održan 15. oktobra u 19 časova u Dvorani "Srbija" u Istočnom Novom Sarajevu.

"Zbor studenata sazivamo kako bi smo omogućili da studenti iznesu svoje stavove, postave pitanja i učestvuju u utvrđivanju naših daljih aktivnosti", rekao je Lapčević.

Skup je organizovan nakon što su na studentskim domovima u Istočnom Sarajevu, Banjaluci i Palama istaknuto pre par večeri transparenti sa porukama da Republika Srpska nije genocidna i da srpski generali nisu ratni zločinci, kao reakcija studenata iz Srpske na izjave profesora Jova Bakića, kao i na parole istaknute tokom skupa "Studentske liste" u Novom Pazaru.

Na taj način studenti Republike Srpske odgovorili su na poruke koji su se proteklih mesec dana mogle čuti sa studentskih okupljanja u Srbiji.

"Verovali smo u studentsku solidarnost"

Lapčević kaže da studenti iz Srpske smatraju da pitanja koja su izazvala ogorčenost među studentima zaslužuju jasne odgovore, kao i odgovoran i javni razgovor.

"Na početku smo podržavali naše kolege u Srbiji, verujući u studentsku solidarnost i međusobno poštovanje. Upravo zbog tog poverenja sporne poruke smo doživeli kao izneverenu podršku od onih koji su ih izneli, podržali ili ih nisu demantovali ", naveo je Lapčević.

Istakao je da se osećaju izdano.

"Istovremeno očekujemo da se naše kolege studenti u Srbiji jasno odrede prema tim porukama. Kao odgovor na te parole, usvojili smo sledeće stavove: Republika Srpska nije genocidna tvorevina. Odbacujemo takvo označavanje Srpske, odbacujemo da su naši generali zločinci, naša vera je pravoslavna i predstavlja osnovu našeg identiteta", naveo je Lapčević.

Podsetio je da studentske organizacije imaju obavezu da neguju povezanost.

"Od kolega studenata iz Srbije očekujemo jasno izjašnjenje i spremnost za razgovor o pitanjima koja su narušila naše poverenje", zaključio je Lapčević, prenosi RTRS.