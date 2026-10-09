ŠTA OVO BI? Embid se izblamirao kao nikada do sada! (VIDEO)

DEBI Lebrona Džejmsa za Filadefliju nije jedina stvar koja je privukla pažnju sa sinoćnjeg meča Netsa i Seventisiksersa (114:110).

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Iako svi pričaju o Lebronu koji je odigrao svoj prvi meč za Filu sa kojom je letos potpisao dvogodišnji ugovor, na društvenim mrežama pažnju je privukao i Džoel Embid koji se propisno obrukao jednim promašajem na utakmici.

JOEL EMBIID ALLEYOOP SLAM 🔥🔥🔥 https://t.co/FxRjm5cACu — BrickCenter (@BrickCenter_) October 9, 2026

Embid je odlično povukao kontru, odigrao dobar pas ka Filon Džunioru, a ovaj mu je nakon toga bacio alej-up koji je trebao rutinski prikucati.

Ipak, često povređena Embidova kolena su "rekla NE", on je ostao na zemlji i uhvatio pas, a zatim se obrukao promašenim zicerom.

Jasno je da Kamerunac nema eksplozivnost kao nekada, ali ovo ne sme da mu se dešava i sa razlogom je predmet šale širom društvenih mreža.

Takođe, nekadašnji MVP je odigrao veoma loše, imao je samo šest postignutih poena napsram osam izgubljenih lopti i tako dodatno dao "materijala" NBA fanovima koji su znali kako da ga iskoriste.

Joel Embiid is BACK 🔥 🧱 6 points 🧱 8 turnovers 🧱 1-5 field goals 🧱 9 flops https://t.co/kdl9yR4erT — BrickCenter (@BrickCenter_) October 9, 2026

Šalu na stranu, Fila ove sezone ima ozbiljne amibicije, napravila je tim za titulu, predvode je Lebron, Meksi, Embid, Džejlen Braun, Edžkomb... i biće zanimljivo videti da li će trener Nik Nurs sve to ukombinovati i doneti dugo čekani trofej u Pensilvaniju.