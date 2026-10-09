ŠTA OVO BI? Embid se izblamirao kao nikada do sada! (VIDEO)
DEBI Lebrona Džejmsa za Filadefliju nije jedina stvar koja je privukla pažnju sa sinoćnjeg meča Netsa i Seventisiksersa (114:110).
Iako svi pričaju o Lebronu koji je odigrao svoj prvi meč za Filu sa kojom je letos potpisao dvogodišnji ugovor, na društvenim mrežama pažnju je privukao i Džoel Embid koji se propisno obrukao jednim promašajem na utakmici.
Embid je odlično povukao kontru, odigrao dobar pas ka Filon Džunioru, a ovaj mu je nakon toga bacio alej-up koji je trebao rutinski prikucati.
Ipak, često povređena Embidova kolena su "rekla NE", on je ostao na zemlji i uhvatio pas, a zatim se obrukao promašenim zicerom.
Jasno je da Kamerunac nema eksplozivnost kao nekada, ali ovo ne sme da mu se dešava i sa razlogom je predmet šale širom društvenih mreža.
Takođe, nekadašnji MVP je odigrao veoma loše, imao je samo šest postignutih poena napsram osam izgubljenih lopti i tako dodatno dao "materijala" NBA fanovima koji su znali kako da ga iskoriste.
Šalu na stranu, Fila ove sezone ima ozbiljne amibicije, napravila je tim za titulu, predvode je Lebron, Meksi, Embid, Džejlen Braun, Edžkomb... i biće zanimljivo videti da li će trener Nik Nurs sve to ukombinovati i doneti dugo čekani trofej u Pensilvaniju.
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