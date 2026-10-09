Arne Slot ima novi posao - ima veze sa fudbalom, ali nije više trener
Holanđanin se vratio u fudbal, a nakon otkaza u Liverpulu otkrio je kakvi su mu planovi za nastavak karijere.
Arne Slot je dobio prvi angažman otkako je smenjen sa mesta menadžera Liverpula. Holanđanin je otpušten na kraju prošle sezone posle razočaravajućeg pokušaja odbrane titule, tokom koje su "crveni" jedva obezbedili plasman u Ligu šampiona.
Njegovo ime potom se dovodilo u vezu sa mestom selektora reprezentacije Holandije, ali je Slot poručio da njegova budućnost u bliskoj perspektivi ostaje u klupskom fudbalu, pa su se Holanđani okrenuli Ćaviju. Dok čeka novi trenerski posao, imenovan je u Uefinu grupu tehničkih posmatrača, u kojoj se nalaze druga brojna poznata imena.
Među njima su još neki ljudi povezani sa Liverpulom - bivši menadžeri Rafa Benitez i Roj Hodžson, kao i nekadašnji golman "crvenih" Dejvid Džejms. U radu grupe učestvuju i bivši selektor Engleske Geret Sautgejt i nekadašnji šef stručnog štaba Evertona Šon Dajč.
Ggrupa će pratiti utakmice Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije, uz pomoć statistike i video-analiza. Na osnovu toga izrađivaće detaljne izveštaje o najnovijim trendovima u trenerskom poslu, koji će biti dostupni fudbalskoj zajednici i doprineti analizi razvoja igre.
Govoreći o Slotovom imenovanju, UEFA je podsetila na njegove rezultate u Fejenordu. Sa holandskim klubom stigao je do finala Lige konferencije 2022. godine, a u naredne dve sezone osvojio je titulu prvaka Holandije i nacionalni kup.
Posle toga Slot je stigao u Liverpul i odmah predvodio klub do druge titule u Premijer ligi u pet godina, pre nego što je ovog leta napustio Enfild.
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