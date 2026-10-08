BIVŠI KOMANDANT NATO TVRDI: Evo zašto je Putin naredio da se unište kijevski mostovi

KAKO se zima približava, Vladimir Putin pribegava terorisanju civila i napadima na gradove jer mu ne ide dobro na bojnom polju, pa je vratio generala Sergeja Surovikina - „armagedonskog generala“ koji je uništio Alepo u Siriji - da ponovi isti scenario u Kijevu, tvrdi u analizi za britanski Telegraf Hamiš de Breton-Gordon, penzionisani pukovnik britanske vojske i bivši komandant NATO-ovog bataljona za nuklearnu, biološku i hemijsku odbranu.

Gavriil Grigorov / Sputnik / Profimedia

Prema rečima autora, ruskom lideru je hitno potreban zaokret jer je ofanziva u Donbasu već mesecima u ozbiljnim problemima.

Ukrajinci uspešno uzvraćaju udarce oko Pokrovska i Limana, dok su ruski gubici i dalje ogromni.

De Breton-Gordon podseća na tvrdnju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da je više od 10.000 ruskih vojnika poginulo za samo jednu nedelju.

Bez obzira da li je ta brojka tačna ili ne, penzionisani britanski pukovnik naglašava da nema sumnje da Moskva plaća neverovatnu cenu za minimalan napredak.

Istovremeno, Putinu ponestaje ljudi jer mu je sve teže da privuče dovoljno dobrovoljaca po ugovoru da bi nadoknadio gubitke.

Mobilizacija kao politička mina za Kremlj

Teoretski, prema kolumnisti Telegrafa, Putin bi mogao da proglasi novi talas mobilizacije i dobije masu vojnika, ali je svestan da bi to bila opasna politička mina koja bi mogla da ugrozi njegov opstanak na vlasti.

Zato mu je hitno potrebna promena vojnih odnosa snaga na terenu.

De Breton-Gordon smatra da je ruski plan sasvim jasan: ako već ne mogu da poraze ukrajinsku vojsku, pokušaće da zgnječe ukrajinski narod ove zime.

Autor povlači paralelu sa Sirijom, gde je bio svedok posledica ruskog bombardovanja bolnica, škola i naselja pod vođstvom istog režima.

Računica je bila jednostavna: naneti toliko patnje civilima da bi sami tražili od svoje vlade da kapitulira.

Ta taktika nije uspela u Siriji, a britanski vojni stručnjak smatra da neće uspeti ni u Ukrajini.

Kijev pod stalnom vatrom: Mostovi na Dnjepru kao glavna meta

Kijev stalno trpi napade dronova i raketa, a zabeleženo je čak 18 vazdušnih napada u jednom danu.

Meta su zgrade i infrastruktura, a de Breton-Gordon upozorava da su sedam kijevskih mostova preko reke Dnjepar očigledna meta.

Ako bi ih Rusi srušili, presekli bi ključno železničko i transportno čvorište, parališući celu severnu Ukrajinu – baš kao što bi rušenje mostova u Londonu paralisalo jugoistok Engleske.

Prema rečima autora, ovo nisu potezi čoveka koji planira da zaustavi, već diktatora koji priprema naciju za dug rat.

De Breton-Gordon upozorava da je Putin prepoznao ključnu ukrajinsku ranjivost: hronični nedostatak protivvazdušnih raketa, posebno presretača za američki sistem Patriot.

Zato Rusija svesno menja taktiku i sve otvorenije napada infrastrukturu neophodnu za funkcionisanje gradova.

Igra iscrpljivanja i testiranja strpljenja Zapada

Britanski analitičar ističe da Zapad mora na vreme da shvati pravu prirodu ove strategije iscrpljivanja.

Za Kremlj, ljudski život je jeftin, a resursi i vojna ekonomija mu omogućavaju da veruje da može da trpi gubitke duže nego što Ukrajina može da izdrži razaranja – i, što je još važnije, duže nego što zapadne vlade mogu da održe podršku birača.

De Breton-Gordon otvoreno kritikuje sopstvenu britansku vladu i premijera zbog stavljanja socijalnog osiguranja ispred nacionalne odbrane, ističući da nema države blagostanja bez fundamentalno bezbedne zemlje.

Zapad mora da preduzme korake koji su donedavno bili nezamislivi

Pored drastičnog povećanja isporuka radara, dronova i protivvazdušnih raketa, autor smatra da bi Zapad morao da razmisli o potezima koji su do sada smatrani nezamislivim.

Ako Rusija krene u sistematsko uništavanje civilnih ciljeva, NATO bi trebalo ozbiljno da razmotri korišćenje svojih borbenih aviona za zaštitu civilne infrastrukture i određenih područja bez formalnog ulaska u rat, sugeriše britanski pukovnik.

De Breton-Gordon zaključuje da Ženevske konvencije jasno zabranjuju namerno ciljanje civila i kaže da Zapad ne sme dozvoliti Putinu da testira izdržljivost običnih građana.

Ako Moskva vidi da uništavanje Kijeva ide bez adekvatnog odgovora, samo će intenzivirati svoje napade; ali ako Evropa pokaže odlučnost u odbrani ukrajinskih gradova, Putin će morati da shvati da ne može osigurati pobedu bombama i slanjem stotina hiljada ljudi u mašinu za mlevenje mesa.

(Indeks HR)