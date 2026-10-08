Pakao se sprema za Partizan i Zvezdu: Stigla ponuda od 520 miliona evra, niko ne veruje šta se desilo!
Tektonske promene u svetskoj košarci dovele su do neviđene drame na jezeru Komo.
Sve je počelo tajnim sastankom u Italiji koji je podigao čitavu Evropu na noge. Moćna NBA liga poslala je zvaničnu ponudu od neverovatnih 520 miliona evra sa namerom da preuzme većinski udeo u Evroligi i potpuno promeni košarku kakvu poznajemo.
Međutim, usledio je hladan tuš za Amerikance! Vlasnici 13 klubova-osnivača jednoglasno su rekli istorijsko „NE“, smatrajući da je ponuda ponižavajuća s obzirom na to da se vrednost takmičenja procenjuje na 1,4 milijardi evra.
- Ovo je smešno!“, grmeo je prvi čovek Barselone Đoan Laporta, dok je predstavnik Baskonije dodao da je ponuda čak i "uvredljiva" za evropske velikane.
Evropski klubovi su se ozbiljno uplašili da bi ulaskom u američki sistem izgubili svaku samostalnost u odlučivanju, pa su ekspresno pokrenuli sopstveni kontraudar.
Evroliga je odmah promenila pravila igre – proširuju vlasničku strukturu za još osam klubova, a cena ulaznice za nove članove biće između 50 i 80 miliona evra! Što je najgore po one koji bi da sede na dve stolice, izlazna klauzula za napuštanje takmičenja je duplirana i sada iznosi jezivih 20 miliona evra.
Ipak, pakao tek počinje! NBA liga ne odustaje i već je spremila plan B – pokretanje sopstvenog, paralelnog evropskog takmičenja već od jeseni 2027. godine. Amerikanci su već nacrtali metu na 12 prioritnih gradova, među kojima su London, Pariz, Madrid, Barselona i Istanbul. Da li ovo znači potpuni rat dve moćne organizacije koji će uništiti klupsku košarku, ostaje da vidimo.
Pitanje je šta će biti sa Zvezdom i Partizanom koji sve gledaju iz ćoška.
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