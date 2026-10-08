Šengelija se pred Zvezdu prisetio srpske svadbe: Uživao sam, ako još neko želi da me pozove, tu sam!

TORNIKE Šengelija i Dubai ovog četvrtka izlaze na megdan Crvenoj zvezdi u 4. kolu Evrolige.

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Gruzijski košarkaš voli srpsku muziku, a neke pesme zna i da otpeva. Poznato je da je on bio na svadbi Luke Vildoze i odbojkašice Milice Tasić.

- Znam neke da otpevam, kad su pravo vreme i mesto. Sećam se da je moj otac slušao te pesme, pa su mi ostale u sećanju. U pravoj prilici uvek je lepo čuti ih - rekao je Šengelija, preneo je "Meridian sport".

Najbolji dokaz koliko mu se svidelo na pomenutoj svadbi je to da bi ponovo došao ako ga neko pozove.

- Baš sam uživao na srpskoj svadbi. Luka je moj brat i bilo mi je zadovoljstvo i čast da budem uz njega na tako poseban dan, uz njega i Mili. Sjajno sam se proveo. To je jedna od najboljih svadbi na kojima sam bio. Ako još neko iz Srbije želi da me pozove na svadbu, tu sam.

Šengeliju je košarka uvek spajala sa Srbijom.

- Utisci su sjajni. I pre svadbe sam imao mnogo prijatelja iz Srbije i mnogo veza sa Srbima. Selektor naše reprezentacije je Srbin. Uvek imam pozitivna iskustva. Imamo mnogo sličnosti i verujem da možemo veoma dobro da razumemo jedni druge.

Vildoza je od ove sezone u Partizanu, i na početku mandata u crno-belom pruža veoma dobre partije.

- Sjajan momak. Svaka ekipa u koju ode ima sreće što ga ima. Već je na početku ove sezone pokazao koliko je važan. Srećan sam što su on i njegova porodica sada ponovo kod kuće i što uživa igrajući košarku na visokom nivou pred sjajnim navijačima.

Posebno mesto kod njega ima i selektor Gruzije Aleksandar Džikić.

- Sjajan, rekao bih. Zaista imamo odličan odnos. Razgovaramo svake nedelje i stalno smo u kontaktu, ne samo o košarci već i o životu. Uvek uživam kada odem u reprezentaciju i provodim vreme sa njim.

Nikada nije imao dilemu oko nastupa za reprezentaciju.

- Videćemo kad dođe vreme, ali što se mene tiče, sve će uvek ostati isto.

Potom se osvrnuo na utakmicu sa Crvenom zvezdom, koja je u Dubai stigla posle poraza u ABA ligi od FMP-a.

- Odlična su ekipa sa odličnim trenerom. Dolaze posle poraza, pa znamo da će biti željni pobede i veoma motivisani da odigraju dobru utakmicu. Moramo da budemo spremni za to. Imaju širok sastav i sjajne igrače na svim pozicijama, od bekova do visokih. Moramo da se pripremimo za veliku borbu.

Šengelija je ovog leta zajedno sa trenernom Ćavijem Paskvalom stigao iz Barselone u redove šampiona ABA lige.

- Osećam se sjajno. Saigrači i treneri su fantastični. Igrači su me od prvog dana lepo prihvatili i zaista sam im zahvalan na tome. Klub i organizacija su na vrhunskom nivou. Iz razgovora sa njima znam da će sve biti još bolje, iako je već sada na vrhunskom nivou.

Na drugoj strani nalazi se Miloš Teodosić koji je sad sportski direktor u Crvenoj zvezdi.

- Srećan sam zbog njega. Ne bi napravio taj korak da nije sve analizirao i dobro razmislio. Drago mi je što se odlučio na to i što nastavlja da pomaže svom klubu i van terena. Njegova inteligencija će mu sigurno pomoći i u novoj ulozi, kao što mu je pomagala na parketu. Radujem se zbog njega - zaključio je Šengelija.

Podsetimo, utakmica Dubai - Crvena zvezda igra se ovog četvrtka od 18 časova u "Koka kola areni".

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