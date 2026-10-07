Fudbal

Mesi održao govor: Ceo stadion počeo da plače (VIDEO)

М.П.

07. 10. 2026. u 08:16

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Dosadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi stavio je prošle noći tačku na svoju karijeru u nacionalnom dresu na najlepši mogući način, zabeleživši gol i dve asistencije protiv Benina u Buenos Ajresu.

Меси одржао говор: Цео стадион почео да плаче (ВИДЕО)

Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

- Teško je bilo šta reći, mnogo je emocija, mnogo toga mi prolazi kroz glavu. Prvo pomislim na svog oca koji više nije sa nama. Preostaje mi samo da zahvalim, kao što sam rekao u oproštajnom pismu. Bila mi je ogromna čast da više od 20 godina branim ovaj dres. Čak ni u najgorim trenucima kroz koje smo prolazili nikada nisam prestao da se borim, da dajem sve od sebe i da uvek budem tu", rekao je jedan od najnoljih fudbalera u istoriji Lionel Mesi nakon što se oprostio od reprezentacije Argentine.

Mesi je u emotivnom govoru pred 80.000 navijača na "Monumentalu", kroz suze, posle pobede protiv Benina 3:0 priznao da će mu posebno teško pasti to što više neće dolaziti na okupljanja reprezentacije.

- Kunem vam se, voleo bih da dolazim celog života, jer je igrati za reprezentaciju Argentine najlepše što može da ti se dogodi".

On se posebno zahvalio saigračima, navijačima, istakao da je sada "jedan od njih".

- Ostvario sam snove, osvojio sam sve, ponosan sam što sam Argentinac. Nije bilo lako posle poraza u finalu Mundijala od Španije, bilo je i biće još teških trenutaka, ali najvažnije je da uvek budemo uz tim", poručio je Mesi.

Osvajač osam "Zlatnih lopti" odigrao je rekordnih 208 utakmica za Argentinu i postigao rekordnih 126 golova.

Osvojio je Mundijal u Kataru, dve Kopa Amerike i Finalisimu.

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