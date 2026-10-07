Argentina se stidi zbog onga što su uradili Lionelu Mesiju

KAKVA bruka!

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Ono što je trebalo da bude najveličanstvenija noć u modernoj istoriji argentinskog fudbala – emotivni i definitivni oproštaj Lionela Mesija od nacionalnog dresa – pretvorilo se u nezapamćeni međunarodni skandal zbog kojeg se danas stidi cela nacija.

Dok je preko 80.000 navijača na krcatom stadionu Monumental plakalo i klicalo svom idolu, iza kulisa se odvijala fudbalska diplomatska i humanitarna katastrofa u režiji Fudbalskog saveza Argentine (AFA).

Argentina je u svom slavljeničkom zanosu savladala selekciju Benina rezultatom 3:0, a sam Mesi je začinio noć svojim 126. reprezentativnim pogotkom i dve asistencije. Međutim, sjaj zlatne medalje iz Katara i suze slavljenika izbledele su pred naslovima svetskih medija koji su razotkrili kako je AFA, predvođena predsednikom Klaudijom „Čikijem“ Tapijom, nehumano eksploatisala siromašne afričke saveze kako bi maksimizovala profit od TV prava i sponzora.

Sve je počelo nekoliko dana ranije, kada je prvobitno planirani protivnik, selekcija Burkine Faso, bukvalno izigrana. Iako je AFA ugovorno bila obavezna da pokrije troškove prevoza, obećani čarter let je u poslednjem trenutku otkazan iz čisto finansijskih kalkulacija saveza. Afričkoj selekciji su ponuđene sramne, jeftine alternativne rute sa višednevnim presedanjima. Ogorčeni ovakvom bahatošću, većina seniorskih reprezentativaca Burkine Faso je odbila da putuje. Umesto njih, na megdan svetskim prvacima poslat je U-23 tim, koji je doputovao svega nekoliko sati pre utakmice. Rezultat od 7:0 u korist Argentine nije bio odraz snage, već nemoći iscrpljene dece preko kojih je AFA želela da napravi jeftin šou-program.

Slična sudbina zadesila je i Benin, tim koji je ipak istrčao na teren za Mesijev zvanični oproštaj. Kako prenosi ugledni britanski The Guardian, delegacija Benina je putovala komercijalnim letovima ekonomske klase, a po dolasku u Buenos Ajres smešteni su u smeštaj koji ne ispunjava ni minimum profesionalnih standarda – sobe su bile bez tople vode, a teretana nije postojala. Zbog iscrpljenosti i loših uslova, nekoliko igrača se razbolelo uoči same utakmice.

U kuloarima Monumentala brzo se pročulo da je sam Lionel Mesi, kada je saznao za tretman gostujućih fudbalera, podivljao od besa. Kapiten koji je celu karijeru gradio na skrušenosti i poštovanju protivnika, navodno je zapretio da uopšte neće izaći na teren. Saigrači su ga jedva ubedili da ipak odigra meč zbog navijača koji su platili astronomske cene karata samo da bi ga videli poslednji put u plavo-belom dresu.

Mesi nije želeo da njegov istorijski legat bude isprljan korupcijom i omalovažavanjem kolega sa drugog kontinenta. Iako je na terenu profesionalno odradio posao, njegovo odbijanje da se nakon meča srdačno slika sa čelnicima saveza poslalo je jasnu poruku.

I ne samo to, organizatori su promašili i kojom nogom igra Lionel Mesi..,

El Messi derecho no existe 😅 El Messi derecho: https://t.co/f9yI8PDz7r — Diario Olé (@DiarioOle) October 7, 2026

- Kakvi magarci vode naš fudbal“, samo je jedan od blažih komentara koji su preplavili argentinske društvene mreže i sportske emisije. Vodeći sportski analitičari u zemlji ističu da je pohlepa čelnika AFA osramotila zemlju pred celim svetom. Umesto da se piše o magiji broja 10, svet danas piše o modernom robovlasničkom odnosu prema afričkim selekcijama.

Svetski mediji jednoglasni su u oceni da je ovim potezom Fudbalski savez Argentine dotakao samo dno. Nacija koja je pre samo četiri godine slavila planetarni trijumf, danas je primorana da pogne glavu pred sportskim svetom, ne zbog fudbala, već zbog onih koji iz kožnih fotelja upravljaju njime. Mesi je otišao kao kralj, ali su njegovi zemljaci ostali sa gorkim ukusom da su kralja ispratili ljudi nedostojni njegove veličine.



