Fight club

OD LEPOTICE DO ZVERI: Tatjana povukla neočekivan potez (VIDEO)

М.М.

06. 10. 2026. u 12:36

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Misica želi da se oproba u boksu

ОД ЛЕПОТИЦЕ ДО ЗВЕРИ: Татјана повукла неочекиван потез (ВИДЕО)

Foto: Instagram/tatjana_genrich

Nekadašnja pobednica izbora za Mis Nemačke, Tatjana Genrih (33), napravila je neočekivan zaokret u karijeri i odlučila da glamur i visoke potpetice zameni bokserskim rukavicama.

Zvanično najlepša Nemica iz 2022. godine sledećeg meseca debitovaće u profesionalnom boksu.
Iako vest deluje kao marketinški trik, Genrihova iza sebe ima ozbiljan sportski pedigre. U periodu od 2007. do 2009. godine bila je amaterska šampionka pokrajine Saksonija-Anhalt u muva kategoriji. Plemenitom veštinom počela je da se bavi iz nužde.

U školi sam često bila žrtva vršnjačkog nasilja i maltretiranja. Želela sam da pronađem način da se odbranim. Tako je sve počelo – otkrila je Tatjana.

Njen talenat tada je primetio poznati promoter Ulf Štajnfort. Godinama kasnije, kada je Tatjana već izgradila uspešno ime u svetu modelinga, ponovo su ukrstili puteve.

Moja agencija sponzoriše „ring devojke“ na njegovim bokserskim mečevima. Jednog dana mi je prišao i pitao: „Zar ne bi volela da se vratiš u ring?“ Pristala sam i sada me deli malo do profesionalnog debija – objasnila je 33-godišnja manekenka.

Promoterska kuća „SES Boksing“ polaže velike nade u njen ulazak u ring, tvrdeći da bi mogla da krene stopama legendarne Regine Halmih, jedne od najuspešnijih bokserki svih vremena koja je takođe uspešno balansirala između modelinga i 54 pobede u ringu.

Za svoj prvi profesionalni meč, zakazan za 14. novembar u Magdeburgu, Tatjana trenira pet dana nedeljno, a u njenom uglu biće proslavljeni trener Dirk Džemski.

Paralelno sa napornim treninzima, Genrihova uspešno vodi svoju modnu agenciju koja zastupa 80 modela i poručuje da joj je cilj da razbije predrasude:

Želim da budem uzor mladim ženama i dokažem da možete biti uspešni i u biznisu i u sportu. Radim na držanju, kondiciji i stavu, to me podjednako sprema i za modne revije i za bokserski ring.

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