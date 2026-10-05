Šta se dešava sa napadačem? Došao kao veliko pojačanje u Partizan, a sad je nestao sa mape

Afrikanac i dalje ne trenira sa ostatkom tima.

FOTO: FK Partizan

Gde je nestao Čaka Traore (21) i šta se dešava s njim? Pitanje koje muči sve navijače Partizana, s obzirom da je mladi fudbaler ovog leta stigao u Humsku sa etiketom pojačanja iz čuvenog Milana i potpisao ugovor na dve godine.

Međutim, krilnog ofanzivca trenutno nema na mapi i očigledno nije u planovima trenera Saše Ilića (48). Za to je, u najvećoj meri, zaslužan samo on, jer očigledno nije ozbiljno shvatio važnost trenutka i koliko crno-beli od njega zapravo očekuju.

Momak iz Obale Slonovače je bio predviđen da bude jedan od aduta u napadu "parnog valjka" i neko ko će svojom brzinom, fizičkom snagom, driblinzima i lucidnim potezima da muči protivnike i rešava utakmice. Sportski sektor, kao i generalni direktor Danko Lazović, optimizam su bazirali na tome što se Afrikanac školovao u Italiji, gde je prvo prošao mlađe kategorije Parme, a potom nosio dres "roso-nera", za čiji je prvi tim dao i dva gola.

FOTO: FK Partizan

Nije tajna da je Traore na početak priprema došao nespreman i sa očiglednim viškom kilograma. Stručni štab mu je na to odmah skrenuo pažnju, pa je dobio specijalan program ishrane i vežbi i za kratko vreme skinuo je četiri kilograma.

Čak je i solidno počeo sezonu, zatresao je mrežu na gostovanju protiv Mačve u Superligi, ali i u oba meča sa kazahstanskim Tobolom u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Upisao je ukupno 11 nastupa u svim takmičenjima, a uglavnom je ulazio sa klupe za rezerve. I onda, od duela sa OFK Beogradom, koji je odigran 31. avgusta na stadionu JNA, nema ga nigde.

Propustio je Čaka 180. večiti derbi sa Crvenom zvezdom na "Marakani", a potom i okršaje sa Vojvodinom u Humskoj i Radnikom u Surdulici. Šuškalo se u međuvremenu da je i njegovo ponašanje bilo problem, odnosno nedovoljno zalaganje na treninzima, a zvanično je prijavio povredu tetive.

FOTO: FK Partizan Danko Lazović i Čaka Traore

Zbog toga je talentovani napadač dobio dozvolu čelnika Partizana da, tokom aktuelne reprezentativne pauze, otputuje u Italiju na terapije, kako bi kod svog ličnog doktora rešio problem. Zato nije ni igrao na prijateljskim utakmicama sa ruskom Rodinom i Borcem iz Starčeva, ali njegova situacija se nije drastično promenila ni po povrtaku u Beograd.

Izvesno je da Traore neće biti u konkurenciji za predstojeći susret sa Novim Pazarom (11. oktobar), a videćemo da li će se posle toga njegov status promeniti na bolje. Dodatni problem stvara mu i činjenica da nema pasoš Evropske unije i računa se kao stranac. Trener Ilić već ima problem sa odabirom četvorice startera, jer u tu grupu spadaju i Nvulu, Lima, Baba, Sek, Že...