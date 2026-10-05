Šta se dešava sa napadačem? Došao kao veliko pojačanje u Partizan, a sad je nestao sa mape
Afrikanac i dalje ne trenira sa ostatkom tima.
Gde je nestao Čaka Traore (21) i šta se dešava s njim? Pitanje koje muči sve navijače Partizana, s obzirom da je mladi fudbaler ovog leta stigao u Humsku sa etiketom pojačanja iz čuvenog Milana i potpisao ugovor na dve godine.
Međutim, krilnog ofanzivca trenutno nema na mapi i očigledno nije u planovima trenera Saše Ilića (48). Za to je, u najvećoj meri, zaslužan samo on, jer očigledno nije ozbiljno shvatio važnost trenutka i koliko crno-beli od njega zapravo očekuju.
Momak iz Obale Slonovače je bio predviđen da bude jedan od aduta u napadu "parnog valjka" i neko ko će svojom brzinom, fizičkom snagom, driblinzima i lucidnim potezima da muči protivnike i rešava utakmice. Sportski sektor, kao i generalni direktor Danko Lazović, optimizam su bazirali na tome što se Afrikanac školovao u Italiji, gde je prvo prošao mlađe kategorije Parme, a potom nosio dres "roso-nera", za čiji je prvi tim dao i dva gola.
Nije tajna da je Traore na početak priprema došao nespreman i sa očiglednim viškom kilograma. Stručni štab mu je na to odmah skrenuo pažnju, pa je dobio specijalan program ishrane i vežbi i za kratko vreme skinuo je četiri kilograma.
Čak je i solidno počeo sezonu, zatresao je mrežu na gostovanju protiv Mačve u Superligi, ali i u oba meča sa kazahstanskim Tobolom u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Upisao je ukupno 11 nastupa u svim takmičenjima, a uglavnom je ulazio sa klupe za rezerve. I onda, od duela sa OFK Beogradom, koji je odigran 31. avgusta na stadionu JNA, nema ga nigde.
Propustio je Čaka 180. večiti derbi sa Crvenom zvezdom na "Marakani", a potom i okršaje sa Vojvodinom u Humskoj i Radnikom u Surdulici. Šuškalo se u međuvremenu da je i njegovo ponašanje bilo problem, odnosno nedovoljno zalaganje na treninzima, a zvanično je prijavio povredu tetive.
Zbog toga je talentovani napadač dobio dozvolu čelnika Partizana da, tokom aktuelne reprezentativne pauze, otputuje u Italiju na terapije, kako bi kod svog ličnog doktora rešio problem. Zato nije ni igrao na prijateljskim utakmicama sa ruskom Rodinom i Borcem iz Starčeva, ali njegova situacija se nije drastično promenila ni po povrtaku u Beograd.
Izvesno je da Traore neće biti u konkurenciji za predstojeći susret sa Novim Pazarom (11. oktobar), a videćemo da li će se posle toga njegov status promeniti na bolje. Dodatni problem stvara mu i činjenica da nema pasoš Evropske unije i računa se kao stranac. Trener Ilić već ima problem sa odabirom četvorice startera, jer u tu grupu spadaju i Nvulu, Lima, Baba, Sek, Že...
Preporučujemo
Haos u Pazaru pred Partizan: Virus pokosio tim, zvezda na drugom kraju sveta...
04. 10. 2026. u 17:20
Bibars Natho: "Bio je plan da postanem sportski direktor Partizana, a onda..."
04. 10. 2026. u 16:35
Ludilo na srpskoj svadbi! Pozvali telefonom bivšeg igrača Partizana, a onda je nastalo ludilo: Dijara, Dijara, ubico… (VIDEO)
03. 10. 2026. u 22:16 >> 22:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani veliki favoriti protiv oslabljenih Turaka kojima preti nova katastrofa
Italija i Turska sastaju se u ponedeljak uveče u Bolonji, u okviru Lige nacija, a obe selekcije u ovaj duel ulaze sa različitim ciljevima. "Azuri" žele da nastave borbu za vrh grupe, dok Turke očekuje težak zadatak u pokušaju da izbegnu ispadanje iz Lige A.
05. 10. 2026. u 12:32
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)