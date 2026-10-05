Alkaras dobio protivnika u finalu
Čeh se plasirao u svoje drugo fianle sezone
Jirži Lehečka se plasirao u finale ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u polufinalu pobedio Valentina Vašeroa iz Monaka 6:4, 6:2.
Meč je trajao 69 minuta. Lehečka je 19. teniser sveta, dok se Vašero nalazi na 14. mestu ATP liste.
Češki teniser će u finalu igrati protiv Španca Karlosa Alkaraza, koji brani titulu u Tokiju. Alkaraz se plasirao u finale, pošto je ranije danas u polufinalu savladao sunarodnika Đaumea Munara 5:7, 6:3, 6:1.
Alkaraz je u karijeri osvojio 26 titula, a dve ove sezone. Lehečka je u karijeri osvojio dva ATP trofeja, oba na tlu australije, Adelejd 2024 i Brizbejn 2025.
ATP turnir u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.342.275 dolara.
Preporučujemo
Selektor Srbije realan: "Teško je da se ni iz čega napravi nešto"
05. 10. 2026. u 10:39
TENISKI SVET U NEVERICI! Janik Siner hoće da otkaže ono što nikako ne sme
05. 10. 2026. u 10:38
Nakon nula bodova u septembru i oktobru, stigle nove loše vesti za Srbiju
05. 10. 2026. u 09:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
05. 10. 2026. u 07:17
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)