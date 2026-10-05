Fudbal

Prvotimac Engleske napustio reprezentaciju zbog povrede

Танјуг

05. 10. 2026. u 14:27

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Engleski fudbaler Ezri Konsa napustio je zbog povrede trening kamp nacionalnog tima i neće igrati na predstojećem duelu u Ligi nacija protiv Češke, saopšteno je danas.

Првотимац Енглеске напустио репрезентацију због повреде

Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Konsa (28) je 29. septembra zbog problema sa mišićima propustio meč sa Češkom u Pragu, koji je Engleska dobila rezultatom 2:0.

On je pet dana kasnije bio starter na duelu sa Hrvatskom (7:0). Iz engleske reprezentacije je saopšteno da je Konsa iz predostrožnosti napustio kamp nacionalnog tima, a sa oporavkom će nastaviti u svom klubu, Arsenalu.

Ranije danas je saopšteno da je zbog povrede pripreme reprezentacije Engleske napustio Aleks Skot.

Selektor Engleske Tomas Tuhel će nastaviti pripreme za duel sa Češkom sa 22 igrača.

Fudbaleri Engleske dočekaće sutra od 20.45 časova selekciju Češke u četvrtom kolu grupe A3 Lige nacija.

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