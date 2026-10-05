Šok i neverica! As Žalgirisa zaustavljen sa 1,07 promila alkohola u krvi
Američki košarkaš vozio u pijanom stanju.
Došao je ovog leta Karsen Edvards (28) iz Virtusa u Žalgiris sa etiketom velikog pojačanja i kao jedan od glavnih aduta u borbi za odlazak na fajnal-for. Međutim, iskusni bek je sada upao u problem zbog kog bi mogao da dobije žestoku kaznu, kako od organa reda, tako i od svog kluba.
Naime, sjajni šuter je uhvaćen za volanom u pijanom stanju. Saobraćajna policija ga je sinoć zaustavila tokom rutinske kontrole, a potom utvrdila da je zvezda "zelenih" pod dejstvom alkohola.
On je "naduvao" čak 1,07 promila, što je potvrdio i šef odeljenja za komunikacije Policijske uprave u Kaunasu Ramunas Matonis.
– U četvrtak veče, oko pola sata posle ponoći, u ulici Birštono, tokom preventivne racije, zaustavljen je automobil VW (Folksvagen) Tiguan, kojim je upravljao pijani igrač Žalgirisa. Kod njega je utvrđeno 1,07 promila alkohola u krvi – rekao je Matonis.
Sve se dešavalo nakon utakmice u domaćem prvenstvu, koju je ekipa Tomasa Masijulisa ubedljivo dobila protiv Lijektabelisa sa 97:68. Edvards je na terenu proveo nešto više od 16 minuta, a ubacio je 11 poena, uz šest asistencija.
Momak rođen u Hjustonu je dosad odigrao i tri meča u Evroligi, a trenutni prosek mu je 16 poena, jedan skok i dve asistencije. Ipak, videćemo da li će se posle ovog incidenta njegov status u timu promeniti.
"Svesni smo dostupnih informacija i trenutno istražujemo okolnosti situacije kako unutar kluba, tako i sa svim relevantnim stranama. Pošto završimo procenu situacije, obavestićemo javnost o donesenim odlukama ili daljim radnjama. Do tada nećemo davati dodatne komentare o ovom pitanju", navodi se u zvaničnom saopšenju Žalgirisa.
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