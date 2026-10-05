U DAHU DO TROFEJA: Odbojkašice Uba na impresivan način osvojile prvi trofej u sezoni, Superkup Srbije

EKSPRESNO do prvog pehara u novoj sezoni. Odbojkašice Uba su u Mionici na impresivan način osvojile Superkup Srbije pošto su sinoć u svim elemetnima nadigrale aktuelnog šampiona TENT sa 3:0 (25:19, 25:17, 25:20). Bojana Ćelić i drugarice su posle šest godina vratile pehar u klupske vitrine.

foto odbojkaški savez srbije

- Nismo očekivale da ćemo na ovakav način da savladamo TENT i osvojimo pehar. Finale smo odigrale u dahu. Nadam se da ćemo i u nastavku sezone ovako da igramo - govorila je za OSSRB Ćelićeva.

Malo ko je očekivao da će okršaj ljutih rivalki trajati nešto više od 70 minuta. Duel nije bi ni nalik onom u finalu Kupa Srbije u Subotici, kada je Ub posle velike borbe slavio sa 3:2. Istina, neke su igračice otišle, neke došle, ali na papiru kvalitet ekipa nije opao.

- Od starta smo kontrolisali igru. Napravili smo jako mali broj grešaka, naročito u prva dva seta, koja smo dobili ubedljivo. Svesni smo da je početak sezone, da još nismo u idealnoj formi, ali prijaju ovakve utakmice i pobede na premijeri - naglašava srateg Uba Milan Gršić.

Ubljanke su napadom i naročito blokom (osvojile 21 poena, a Obrenovčanke tri) razbile igre TENT-a. Najubojitija je bila Ana Mihajlović sa 18 poena, a istakle su se i Tijana Cvetković (10 bl) i Sara Carić (6 bl) sa 15 poena.

- Veliko bravo za moj tim. Jako smo želele trofej, sjajno smo otvorile sezone i samo želimo da nastavimo ovako. Važno je da ostanemo zdrave i pobede će same doći. Hvala i navijačima što su došli u Mionicu, jer njihova podrška nam mnogo značu - podvlači Ana Mihajlović.

Boričić: Nadigrale nas

- NIJE lako kada se ovako izgubi utakmica. Napadački i blokerski su nas nadigrale. Nismo uspevale na pozitivan prijem da spustimo loptu na parket, verovatno smo postale nestrpljive i počele da srljamo. Sada znamo šta i kako da radimo, moramo da budemo bolje, ako želimo da budemo konkurentne - istakla je Marijana Boričić, strateg TENT-a.