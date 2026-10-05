U DAHU DO TROFEJA: Odbojkašice Uba na impresivan način osvojile prvi trofej u sezoni, Superkup Srbije
EKSPRESNO do prvog pehara u novoj sezoni. Odbojkašice Uba su u Mionici na impresivan način osvojile Superkup Srbije pošto su sinoć u svim elemetnima nadigrale aktuelnog šampiona TENT sa 3:0 (25:19, 25:17, 25:20). Bojana Ćelić i drugarice su posle šest godina vratile pehar u klupske vitrine.
- Nismo očekivale da ćemo na ovakav način da savladamo TENT i osvojimo pehar. Finale smo odigrale u dahu. Nadam se da ćemo i u nastavku sezone ovako da igramo - govorila je za OSSRB Ćelićeva.
Malo ko je očekivao da će okršaj ljutih rivalki trajati nešto više od 70 minuta. Duel nije bi ni nalik onom u finalu Kupa Srbije u Subotici, kada je Ub posle velike borbe slavio sa 3:2. Istina, neke su igračice otišle, neke došle, ali na papiru kvalitet ekipa nije opao.
- Od starta smo kontrolisali igru. Napravili smo jako mali broj grešaka, naročito u prva dva seta, koja smo dobili ubedljivo. Svesni smo da je početak sezone, da još nismo u idealnoj formi, ali prijaju ovakve utakmice i pobede na premijeri - naglašava srateg Uba Milan Gršić.
Ubljanke su napadom i naročito blokom (osvojile 21 poena, a Obrenovčanke tri) razbile igre TENT-a. Najubojitija je bila Ana Mihajlović sa 18 poena, a istakle su se i Tijana Cvetković (10 bl) i Sara Carić (6 bl) sa 15 poena.
- Veliko bravo za moj tim. Jako smo želele trofej, sjajno smo otvorile sezone i samo želimo da nastavimo ovako. Važno je da ostanemo zdrave i pobede će same doći. Hvala i navijačima što su došli u Mionicu, jer njihova podrška nam mnogo značu - podvlači Ana Mihajlović.
Boričić: Nadigrale nas
- NIJE lako kada se ovako izgubi utakmica. Napadački i blokerski su nas nadigrale. Nismo uspevale na pozitivan prijem da spustimo loptu na parket, verovatno smo postale nestrpljive i počele da srljamo. Sada znamo šta i kako da radimo, moramo da budemo bolje, ako želimo da budemo konkurentne - istakla je Marijana Boričić, strateg TENT-a.
Preporučujemo
Umro Branko Šarić!
05. 10. 2026. u 06:10
Paunović: Znali smo da moramo da popravimo sliku, presrećan sam zbog...
05. 10. 2026. u 00:35
Srbija ima top tim - Selektor Holandije nije štedeo pohvale
04. 10. 2026. u 23:58
Kapiten Holandije proslavio jubilej, pa imao poruku za Orlove! Van Dajk: "Nisu me..."
04. 10. 2026. u 23:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića
Selektor Hrvatske, Slaven Bilić, nakon poraza od Engleske od 0:7 suočava se sa nizom kritika.
04. 10. 2026. u 19:30
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)