IBRAHIMOVIĆ ISPROZIVAO RONALDA: "Čak i lavovi znaju kada je lov završen"

Legendarni napadač nije štedeo Portugalca.

Credit: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Potez Kristijana Ronalda da napusti reprezentativni kamp Portugala izazvao je lavinu reakcija i komentara navijača, stručnjaka, trenera, čelnika Saveza, sadašnjih i bivših fudbalera... Reagovao je i Zlatan Ibrahimović, koji smatra da takvo ponašanje može da naruši ono što je portugalski fudbaler gradio tokom čitave karijere.

Ibrahimović je za TUDN posebno istakao način na koji je Ronaldo otišao iz tabora nacionalnog tima, bez razgovora sa saigračima.

- Ne treba da dozvoliš da ego uništi nasleđe koje si izgradio. Treba da napustiš scenu dok si još na vrhu. Otići iz kampa Portugalije bez razgovora sa bilo kojim saigračem? To je nepoštovanje - istakao je Ibrahimović.

Šveđanin se potom osvrnuo i na godine koje Ronaldo ima, napravivši paralelu sa sopstvenim završetkom karijere. Ibrahimović je profesionalni fudbal napustio 2023. godine, kada je poslednji put nastupao za Milan.

- Mora da shvati da više nije mlad. Pogledajte Zlatana. I ja sam nekada bio mlad, takmičio sam se na najvišem nivou, a onda sam završio karijeru.

Ibrahimović je na kraju ostao u svom prepoznatljivom stilu i zaključio poruku metaforom.

- Čak i lavovi znaju kada je lov završen.

Za razliku od Ibrahimovića, Ronaldo i dalje igra profesionalni fudbal. Portugalac ima 41 godinu i član je Al Nasra, a njegov odlazak iz reprezentativnog kampa usledio je uoči utakmice trećeg kola Lige nacija protiv Danske, u kojoj je Portugal slavio 4:2.