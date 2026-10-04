Partizan kreće sa ABA ligom: Đoan Penjaroja se oglasio pred meč sa Megom
PARTIZAN sezonu u ABA ligi počinje utakmicom protiv Mege.
Crno-beli su sjajno startovali u Evroligi, imaju učinak 3-0. Trener "parnog valjka" oglasio se pred prvi duel u regionalnom takmičenju.
- Juče smo imali dan da se odmorimo, a danas treniramo i pripremamo se za početak ABA lige. Mega je specifična ekipa sa talentovanim i mladim igračima, tako da smo iskoristili vreme da ih analiziramo. Što se nas tiče, najvažnije je da nastavimo da nadograđujemo našu igru - rekao je Penjaroju, a preneo klupski sajt.
Utiske je izneo i zamenik kapitena, Žofri Lovernj.
- Sutra nas očekuje prva utakmica u ABA ligi. Mega je dobar tim sa mladim igračima i verujem da ćemo morati da odigramo vrlo dobro protiv takve ekipe - istakao je iskusni centar.
Podsetimo, utakmica Partizan - Mega igra se u ponedeljak od 18.30 u dvorani "Aleksandar Nikolić".
Pored ove dve ekipe u B grupi ABA lige nalaze se još: Bosna, Kluž, Beč, Spartak Subotica, Zadar, Ilirija, Studentski centar i šampion Dubai.
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