NBA liga menja pravilo, ovo se Gildž-Aleksanderu neće dopasti!

NBA liga donela je odluku o promeni pravila za narednu sezonu.

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Najnovije promene pravila uticaće na mnoge igrače, a među njima i Šai Gildž-Aleksanderu.

Predsezona je počela utakmicom Toronta i Majamija. Hitsi su slavili 129:105, a tokom tog meča viđena je zanimljiva situacija koja oslikava nova pravila.

Faul je sviran Skotiju Barnsu koji je krenuvši u prodor rukom odgurnuo protivnika. Upravo u tom momentu prvi put sprovedeno je novo pravilo. Za odgurivanje protivnika u napadu sviraće se faul u napadu.

Jedan od onih kojima će novo pravilo zadavati glavobolje upravo je Gildž-Aleksander kome je to jedan od zaštitnih znakova kada krene u prodor, te će kao i mnogi drugi morati da se adaptiraju.

- Primena ovog pravila će da važi tokom prve dve nedelje i onda će da zaborave - glasio je komentar jednog od navijača.

Da li će zaista da bude tako i da li će one najveće zvezde i dalje da budu zaštićene?