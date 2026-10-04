NBA liga menja pravilo, ovo se Gildž-Aleksanderu neće dopasti!
NBA liga donela je odluku o promeni pravila za narednu sezonu.
Najnovije promene pravila uticaće na mnoge igrače, a među njima i Šai Gildž-Aleksanderu.
Predsezona je počela utakmicom Toronta i Majamija. Hitsi su slavili 129:105, a tokom tog meča viđena je zanimljiva situacija koja oslikava nova pravila.
Faul je sviran Skotiju Barnsu koji je krenuvši u prodor rukom odgurnuo protivnika. Upravo u tom momentu prvi put sprovedeno je novo pravilo. Za odgurivanje protivnika u napadu sviraće se faul u napadu.
Jedan od onih kojima će novo pravilo zadavati glavobolje upravo je Gildž-Aleksander kome je to jedan od zaštitnih znakova kada krene u prodor, te će kao i mnogi drugi morati da se adaptiraju.
- Primena ovog pravila će da važi tokom prve dve nedelje i onda će da zaborave - glasio je komentar jednog od navijača.
Da li će zaista da bude tako i da li će one najveće zvezde i dalje da budu zaštićene?
Preporučujemo
"Crnilo" komšija se nastavlja: Sedam mečeva zaredom bez postignutog gola!
03. 10. 2026. u 23:16
POTOP HRVATSKE, MODRIĆ PONIŽEN: "Prvi put za 20 godina osećam sram"
03. 10. 2026. u 22:54
Španija rutinski savladala Češku za treću pobedu u Ligi nacija
03. 10. 2026. u 22:46
Ludilo na srpskoj svadbi! Pozvali telefonom bivšeg igrača Partizana, a onda je nastalo ludilo: Dijara, Dijara, ubico… (VIDEO)
03. 10. 2026. u 22:16 >> 22:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Hrvati gledaju i ne veruju! Evo kako su njihovi mediji reagovali na istorijski "šamar" od Engleske
Katastrofa na "Rujevici", samo se tako može opisati debakl koji je Hrvatska doživela od Engleske ove subote u Ligi nacija, 0:7!
03. 10. 2026. u 20:10
Oglasio se KK Partizan: "Zbog kazne, meč će biti odigran bez prisustva navijača..."
Oglasio se KK Partizan.
03. 10. 2026. u 13:09
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)