Soldić debitovao pobedom, razbio Amera na domaćem terenu (VIDEO)
Roberto Soldić, regionalna MMA zvezda debitovao je u UFC.
Na UFC 332 događaju u delta centru u Solt Lejk Sitiju, Hrvat je odlukom sudija savladao Kalina Vilijamsa, poznatog pod nadimkom Haos.
Amerikanac je pokušao udarcima u telo i lou kikovima da nametne ritam, hrvat je uspeo da se pribere, te rušenjem završi prvu rundu.
Pauza mu je prijala, te je u drugoj izašao preporođen. Počeo da čita rivala, koristi udarce nogama i kontroliše distancu.
Jedan udarac nogom u glavu je potpuno promenio tok meča i sve je išlo Soldiću u korist.
U istom ritmu nastavio je i u trećoj rundi, u potpunosti anulirajući haosovu eksplozivnost.
Na kraju je jednoglasnom odlukom sudija Roberto Soldić pobedio Kalina Haosa Vilijamsa.
Preporučujemo
"Crnilo" komšija se nastavlja: Sedam mečeva zaredom bez postignutog gola!
03. 10. 2026. u 23:16
POTOP HRVATSKE, MODRIĆ PONIŽEN: "Prvi put za 20 godina osećam sram"
03. 10. 2026. u 22:54
Španija rutinski savladala Češku za treću pobedu u Ligi nacija
03. 10. 2026. u 22:46
Ludilo na srpskoj svadbi! Pozvali telefonom bivšeg igrača Partizana, a onda je nastalo ludilo: Dijara, Dijara, ubico… (VIDEO)
03. 10. 2026. u 22:16 >> 22:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Hrvati gledaju i ne veruju! Evo kako su njihovi mediji reagovali na istorijski "šamar" od Engleske
Katastrofa na "Rujevici", samo se tako može opisati debakl koji je Hrvatska doživela od Engleske ove subote u Ligi nacija, 0:7!
03. 10. 2026. u 20:10
Oglasio se KK Partizan: "Zbog kazne, meč će biti odigran bez prisustva navijača..."
Oglasio se KK Partizan.
03. 10. 2026. u 13:09
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)