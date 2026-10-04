Fight club

Soldić debitovao pobedom, razbio Amera na domaćem terenu (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 10. 2026. u 11:27

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Roberto Soldić, regionalna MMA zvezda debitovao je u UFC.

Солдић дебитовао победом, разбио Амера на домаћем терену (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/@mmaonpoint

Na UFC 332 događaju u delta centru u Solt Lejk Sitiju, Hrvat je odlukom sudija savladao Kalina Vilijamsa, poznatog pod nadimkom Haos. 

Amerikanac je pokušao udarcima u telo i lou kikovima da nametne ritam, hrvat je uspeo da se pribere, te rušenjem završi prvu rundu. 

Pauza mu je prijala, te je u drugoj izašao preporođen. Počeo da čita rivala, koristi udarce nogama i kontroliše distancu. 

Jedan udarac nogom u glavu je potpuno promenio tok meča i sve je išlo Soldiću u korist.

U istom ritmu nastavio je i u trećoj rundi, u potpunosti anulirajući haosovu eksplozivnost. 

Na kraju je jednoglasnom odlukom sudija Roberto Soldić pobedio Kalina Haosa Vilijamsa.

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