Soldić debitovao pobedom, razbio Amera na domaćem terenu (VIDEO)

Roberto Soldić, regionalna MMA zvezda debitovao je u UFC.

Foto: Printskrin/X/@mmaonpoint

Na UFC 332 događaju u delta centru u Solt Lejk Sitiju, Hrvat je odlukom sudija savladao Kalina Vilijamsa, poznatog pod nadimkom Haos.

Amerikanac je pokušao udarcima u telo i lou kikovima da nametne ritam, hrvat je uspeo da se pribere, te rušenjem završi prvu rundu.

Pauza mu je prijala, te je u drugoj izašao preporođen. Počeo da čita rivala, koristi udarce nogama i kontroliše distancu.

What a combination 😮‍💨 [ #UFC332 | LIVE NOW on @ParamountPlus and @CBS ] https://t.co/v7tNmGeYVK — UFC (@ufc) October 4, 2026

Jedan udarac nogom u glavu je potpuno promenio tok meča i sve je išlo Soldiću u korist.

U istom ritmu nastavio je i u trećoj rundi, u potpunosti anulirajući haosovu eksplozivnost.

Na kraju je jednoglasnom odlukom sudija Roberto Soldić pobedio Kalina Haosa Vilijamsa.