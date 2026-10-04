Spektakl u Loznici: Ribeiro i DŽakić dominirali u događaju sa humanitarnom notom

Loznica je ugostila BFL 4 u Lagatoru. Lozničani su imali prilike da gledaju sjajne MMA borbe.

Foto: Printskrin Instagram/mojaloznica

Centralna figura bio je Aleksandre Ribeiro, on je tehničkim nokautom savladao Bojana Kosednara Želvu. Dok je Dušan Džakić na isti način savladao Jakupa Sahina.

Svakako da su šou ukrali Aleksandre Ribeiro, koji je tehničkim nokautom slavio protiv legende balkanske scene - Bojana Kosednara Želve, kao i Dušan Džakić, koji je prekidom u finišu prve runde pobedio Jakupa Sahina!

Sve je ulepšala i humanitarna akcija, prikupljanja pomoći za malu Ikoniju Stanojković, koja boluje od leukemije, te je novac od ulaznica namenjen upravo za njeno lečenje.

Sve u svemu, jedna zaista lepa regionalna MMA priča, a BFL i Nikola Božić, i te kako su pokazali još jednom da imaju šta da ponude!

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