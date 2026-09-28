KUKAVICE KOJE NAPADAJU U ČOPORU Vučić: Od svega što smo izgradili, on vidi samo i oseća samo mržnju
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" , Aleksandar Vučić obraća se građanaim putem društvenih mreža.
Sada se čitaju komentari "uticajnog" tviteraša uperenih protiv Aleksandra Vučića
- Vidite koliko čovek mrzi. Od svega što smo izgradili, on vidi samo i oseća samo mržnju. Hvala im što su takvi, time mi pomažu da pobedim. Ako ne vidite bolnice, kliničke cente, koliko autoputeva, ako ne vidite Beograd na vodi, aerodrom, prugu koja spaja aerodrom sa centrom grada, vidite samo mržnju. Biće da je to vezano za vas, a ne nekog drugog. Nije sramota otići, pasti, sramota je mrzeti bez ikakvog razloga i želeti nekome zlo. Sramota je lagaati - istakao je on.
Kukavice koje napadaju u čoporu
- Taj bi pobegao od tebe. Pozovite ih sve meni na crtu. Neće ni tri na jedan, jer su naučili da se ponašaju i da napadaju samo u čoporu. Mislili su da ne sme niko da im pruži otpor. Vidim da se ljudi plaše da im kažu šta misle, zato sam podneo ostavku, da im pružim otpor. Ja se ne plašim, ja se ponosim. Ponosam sam što sam deo širokog narodnog pokreta "Ujedinjena Srbija". Uneli su mržnju u naše porodice, uzimaju lične karte deki i baki, oduzimaju im pravo glasa. Neverovatne stvari koje su radili, ja ću da im se suprostavim. Suprotstaviću im se i dan posle izbora i dva dana i godinu dana posle izbora. Svima koji misle da ruše zemlju. Nudio dijaloge, razgovore, sve - kaže Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ: Morate da imate kičmu, stav, a ne da budete niko
28. 09. 2026. u 20:18
VUČIĆ DAO REČ: Mi ćemo zaštititi narodnu volju
28. 09. 2026. u 20:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)