KUKAVICE KOJE NAPADAJU U ČOPORU Vučić: Od svega što smo izgradili, on vidi samo i oseća samo mržnju

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" , Aleksandar Vučić obraća se građanaim putem društvenih mreža.

Foto: printskrin TikTok/jasamalaksandar

Sada se čitaju komentari "uticajnog" tviteraša uperenih protiv Aleksandra Vučića

- Vidite koliko čovek mrzi. Od svega što smo izgradili, on vidi samo i oseća samo mržnju. Hvala im što su takvi, time mi pomažu da pobedim. Ako ne vidite bolnice, kliničke cente, koliko autoputeva, ako ne vidite Beograd na vodi, aerodrom, prugu koja spaja aerodrom sa centrom grada, vidite samo mržnju. Biće da je to vezano za vas, a ne nekog drugog. Nije sramota otići, pasti, sramota je mrzeti bez ikakvog razloga i želeti nekome zlo. Sramota je lagaati - istakao je on.

Kukavice koje napadaju u čoporu

- Taj bi pobegao od tebe. Pozovite ih sve meni na crtu. Neće ni tri na jedan, jer su naučili da se ponašaju i da napadaju samo u čoporu. Mislili su da ne sme niko da im pruži otpor. Vidim da se ljudi plaše da im kažu šta misle, zato sam podneo ostavku, da im pružim otpor. Ja se ne plašim, ja se ponosim. Ponosam sam što sam deo širokog narodnog pokreta "Ujedinjena Srbija". Uneli su mržnju u naše porodice, uzimaju lične karte deki i baki, oduzimaju im pravo glasa. Neverovatne stvari koje su radili, ja ću da im se suprostavim. Suprotstaviću im se i dan posle izbora i dva dana i godinu dana posle izbora. Svima koji misle da ruše zemlju. Nudio dijaloge, razgovore, sve - kaže Vučić.