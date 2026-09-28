Politika

VUČIĆ O KOBRAMA: Ne znaju ni šta piše u zakonu, žao im je što sam živ, tačno podsvesno govorite o svojoj mržnji

В. Н.

28. 09. 2026. u 20:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" uživo se obraća na svom tiktok i fejsbuk nalogu

ВУЧИЋ О КОБРАМА: Не знају ни шта пише у закону, жао им је што сам жив, тачно подсвесно говорите о својој мржњи

Foto: Printskrin

O komentarima blokadera zašto ga štite "Kobre" Vučić kaže:

 - Ne znaju šta piše u Zakonu o predsedniku Republike. Imam pravo na zaštitu "Kobri" još godinu dana. Ne znaju ništa. Žao im je što sam živ, tačno podsvesno govorite o svojoj mržnji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 2

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIO PORODIČNU TAJNU: Ova legendarna pevačica je baba Darku Laziću - Odrastao sam uz nju

OTKRIO PORODIČNU TAJNU: Ova legendarna pevačica je baba Darku Laziću - "Odrastao sam uz nju"