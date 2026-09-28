PUTIN POTPISAO VAŽAN UKAZ: Povećava se broj ruskih oružanih snaga
Ruski predsednik Vladimir Putin je potpisao ukaz o povećanju brojnosti ruskih oružanih snaga.
- Utvrditi odobrenu brojnost Oružanih snaga Ruske Federacije na 2.441.630 jedinica, uključujući 1.550.500 vojnika“, navodi se u dokumentu.
Prema prethodnom dekretu od 27. jula, brojnost vojske je iznosila 1,535 miliona. Tako će se, počev od 1. avgusta, povećati za 15,5 hiljada.
(RIA Novosti)
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