Svet

PUTIN POTPISAO VAŽAN UKAZ: Povećava se broj ruskih oružanih snaga

Марко Колашинац
Marko Kolašinac

28. 09. 2026. u 20:34

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Ruski predsednik Vladimir Putin je potpisao ukaz o povećanju brojnosti ruskih oružanih snaga.

ПУТИН ПОТПИСАО ВАЖАН УКАЗ: Повећава се број руских оружаних снага

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

- Utvrditi odobrenu brojnost Oružanih snaga Ruske Federacije na 2.441.630 jedinica, uključujući 1.550.500 vojnika“, navodi se u dokumentu.

Prema prethodnom dekretu od 27. jula, brojnost vojske je iznosila 1,535 miliona. Tako će se, počev od 1. avgusta, povećati za 15,5 hiljada.

(RIA Novosti)

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