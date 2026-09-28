DRUGI DAN SUKOBA: Katolici blokirali protestantsku povorku u Severnoj Irskoj

SUKOB između protestantskog Oranž reda i stanovnika koji blokiraju prolazak povorke kroz katolički deo Portdauna u Severnoj Irskoj ušao je danas u drugi dan, nakon što razgovori sa britanskim ministrom za Severnu Irsku Krisom Brajantom nisu doneli rešenje.

Foto: Tanjug/Peter Morrison/PA via AP

Oko 2.000 demonstranata, među kojima je bila i prva ministarka Severne Irske Mišel O'Nil, blokiralo je u nedelju trasu predviđenu za povorku, nakon čega je došlo do zastoja, dok su obe strane odbile da se povuku, a policija ostala između njih, prenosi Rojters.

Brajant je nakon odvojenih razgovora sa predstavnicima Oranž reda, stanovnicima i političarima rekao da pokušava da pronađe kompromis.

Predstavnici Oranž reda ocenili su razgovore kao "konstruktivne", dok je Koalicija stanovnika Garvagi Rouda ponovila zahtev za angažovanje međunarodnog nezavisnog posrednika.

Pokušaj održavanja povorke od Portaduna do obližnjeg zaseoka Dramkri usledio je nakon što je u petak ukinuta zabrana kretanja tom trasom koja je bila na snazi gotovo 30 godina. Povorka je ranije izazivala nemire širom Severne Irske uoči mirovnog sporazuma iz 1998. godine.

Manja grupa članova Oranž reda ostala je danas na početku trase i u nekoliko navrata prišla policijskoj barikadi, gde im je rečeno da policija ne može da omogući prolazak povorke. Jedan od učesnika rekao je policiji da će ostati tu "dok nam ne bude dozvoljeno da prođemo".

Veća grupa demonstranata ostala je i u blizini Garvagi Rouda.

Komisija za povorke Severne Irske, formirana tokom prvobitnog spora oko Dramkrija radi regulisanja marševa, u petak je dozvolila održavanje povorke u manjem obimu. Prethodnu odluku komisije o produženju zabrane poništio je sud u avgustu zbog proceduralne greške.

Komisija je tokom sudskog postupka koji je pokrenuo Oranž red priznala da svih šest njenih članova nije odobrilo konačnu odluku pre njenog objavljivanja.

Većina od nekoliko hiljada godišnjih povorki u Severnoj Irskoj protiče mirno i bez ograničenja.

Britanski ministar ima ovlašćenje da poništi odluku Komisije za povorke na zahtev policije, ali je rekao da takav zahtev nije dobio.

Spor je dodatno povećao političke tenzije u vladi Severne Irske, u kojoj vlast dele rivalske stranke Šin Fejn i Demokratska unionistička partija (DUP). Vlada se od mirovnog sporazuma više puta raspadala.

O'Nil je rekla da spor dovodi u pitanje funkcionisanje mirovnog procesa, dok je lider DUP-a Gejvin Robinson ponovo zatražio istragu protiv O'Nil i drugih političara zbog prisustva protestu.

Policijska služba Severne Irske saopštila je da razmatra prikupljene dokaze sa protesta, koji je ocenila kao "nezakonit i neprijavljen", i navela da će protiv svih koji su prekršili zakon biti pokrenuta istraga.

Stotine nacionalističkih demonstranata blokirale su u nedelju Garvagi Roud u Portadaunu u Severnoj Irskoj, protiveći se odluci da se pripadnicima protestantskog Oranž reda, prvi put posle gotovo 30 godina, dozvoli da održe tradicionalnu protestantsku paradu.

Demonstranti su se uglavnom razišli rano jutros, piše "Gardijan".

Komisija za parade odobrila je u petak paradu Dramkrija, uz ograničenje na 35 učesnika, sa početkom u osam časova umesto u 13 i održavanje parade u tišini.

Sudija je u subotu privremeno blokirala odluku, navodeći da bi dugogodišnji spor mogao da eskalira, ali je apelacioni sud u nedelju rano ujutru odbio da se meša u odluku komisije.

Stotine demonstranata potom su se okupile na ulici Garvagi i blokirale put.

Učesnici parade čekali su u crkvi udaljenoj oko kilometar od početne tačke, dok policija ne proceni da je ruta slobodna.

Predstavnik Koalicije stanovnika Garvagi Rouda, Breandan Mak Sionajt, rekao je da su demonstranti dobili uveravanja da parada tokom noći neće biti nastavljena tom ulicom.

Spor oko marša Ulicom Garvagi deo je višedecenijskih tenzija u Portadunu. Oranž red smatra tu trasu svojom tradicionalnom rutom, dok se stanovnici pretežno nacionalističkog područja godinama protive prolasku parade.

Stanovnici Dramkrija upozoravaju da bi marš Oranž reda mogao da "ponovo probudi stare animozitete".

Događaji podsećaju na ozbiljne sukobe oko parada u Dramkriju tokom 1990-ih, koji su predstavljali jedan od simbola dubokih podela tokom perioda poznatog kao "Nevolje", koji se odnosi na višedecenijski etničko-nacionalistički sukob u Severnoj Irskoj (od kasnih 1960-ih do 1998. godine) između unionista, uglavnom protestanata koji su želeli ostanak u Ujedinjenom Kraljevstvu, i republikanaca, pretežno katolika koji su težili ujedinjenju sa Republikom Irskom.

(Tanjug)

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