Met Staford ispisao istoriju

JEDAN od najboljih kvoterbeka dananjšice je na sinoćnjem meču između Bronkosa i Remsa postigao nešto što niko nikada nije u NFL-u.

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Metju Staford je ima veoma solidno veče sve do četvrte četvrtine kada je sa dve presečene "upropastio" sve ono što je uradio do tada i tako kumovao novom porazu Remsa koji nisu počeli sezonu kako su očekivali i imaju skor 1-2.

I pored toga, ovo je bilo istorijsko veče za legendardnog kvoterbeka koji je postao prvi u istoriji NFL-a koji je sa dva različita tima bacio preko 20 000 jardi.

🚨 MATTHEW STAFFORD MAKES NFL HISTORY. 🚨 Stafford becomes the first player EVER with 20,000+ passing yards for two different franchises. https://t.co/4PcBqXniGg — Novig (@Novig) September 28, 2026

Podesetimo, čak 11 godina Staford je proveo u Lajonsima sa kojima je beležio odlične brojke bez ikakvih timske uspeha, ali to se sve promenilo od kada se preselio u Los Anđeles gde je osvojio Superboul i MVP priznanje.

Na taj način zacementirao je sebe kao jednog od najboljih kvoterbekova u svojoj eri i ovim priznanjem je gotovo sigruno overio mesto u "hol of fejmu" kada završi karijeru.