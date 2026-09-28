Met Staford ispisao istoriju
JEDAN od najboljih kvoterbeka dananjšice je na sinoćnjem meču između Bronkosa i Remsa postigao nešto što niko nikada nije u NFL-u.
Metju Staford je ima veoma solidno veče sve do četvrte četvrtine kada je sa dve presečene "upropastio" sve ono što je uradio do tada i tako kumovao novom porazu Remsa koji nisu počeli sezonu kako su očekivali i imaju skor 1-2.
I pored toga, ovo je bilo istorijsko veče za legendardnog kvoterbeka koji je postao prvi u istoriji NFL-a koji je sa dva različita tima bacio preko 20 000 jardi.
Podesetimo, čak 11 godina Staford je proveo u Lajonsima sa kojima je beležio odlične brojke bez ikakvih timske uspeha, ali to se sve promenilo od kada se preselio u Los Anđeles gde je osvojio Superboul i MVP priznanje.
Na taj način zacementirao je sebe kao jednog od najboljih kvoterbekova u svojoj eri i ovim priznanjem je gotovo sigruno overio mesto u "hol of fejmu" kada završi karijeru.
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