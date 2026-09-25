Politika

ŠTA SMETA NAŠIM NEPRIJATELJIMA? Zapad želi Srbiju koja će klečati

Novosti online

25. 09. 2026. u 15:42

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ZAPADU smeta Srbija koja je počela da se podiže, da uspravlja kičmu i da jača, smatra potpredsednik Srpske radikalne stranke Miljan Damjanović.

ШТА СМЕТА НАШИМ НЕПРИЈАТЕЉИМА? Запад жели Србију која ће клечати

Milutin Labudović

- Kako Srbija sve više jača, sve su veći udari. Godinama od Srbije dobijaju - ne. Takva im Srbija ne treba. Zapad želi ponovo onu vlast u Srbiji koja će gasiti i prodavati fabrike, Srbiju koja će klečati i izvinjavati se svima - naveo je on u emisiji "Ravnoteža" na TV SAT.

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