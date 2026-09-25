ŠTA SMETA NAŠIM NEPRIJATELJIMA? Zapad želi Srbiju koja će klečati

ZAPADU smeta Srbija koja je počela da se podiže, da uspravlja kičmu i da jača, smatra potpredsednik Srpske radikalne stranke Miljan Damjanović.

Milutin Labudović

- Kako Srbija sve više jača, sve su veći udari. Godinama od Srbije dobijaju - ne. Takva im Srbija ne treba. Zapad želi ponovo onu vlast u Srbiji koja će gasiti i prodavati fabrike, Srbiju koja će klečati i izvinjavati se svima - naveo je on u emisiji "Ravnoteža" na TV SAT.

.@RadikalMiljan: Zapadu smeta Srbija koja je počela da se podiže, da uspravlja kičmu i da jača. Kako Srbija sve više jača, sve su veći udari. Godinama od Srbije dobijaju - ne. Takva im Srbija ne treba. Zapad želi ponovo onu vlast u Srbiji koja će gasiti i prodavati fabrike, Srbiju… pic.twitter.com/GzwtqcT48d — Srpski radikali (@srpski_radikali) September 25, 2026