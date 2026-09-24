"Stvarno ne razumem ova nova pravila": Dušan Tadić otvoreno nakon poraza Srbije od Grčke

Nakon utakmice Srbija - Grčka, koju je naša selekcija izgubila rezultatom 1:2 (1:0) pred medije je izašao Dušan Tadić. Kapiten Srbije imao je šta da kaže.

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Ne samo da se Dušan Tadić vratio, već je uspeo da pokaže da je važan za kreaciju našeg tima. Bio je asistent Andriji Živkoviću kod jedinog gola Srbije.

- Bila je zahtevna utakmica. Grčka je dobra reprezentacija. Bilo je dosta nekih situacija i u njihogu i našu korist. Mislim da je posle malo nas isekao prvi gol. Preuzeli su inicijativu. Imali smo nezgodne situacije - počeo je Tadć, pa potom govorio o promeni pravila kod izmena:

- Ova pravila stvarno ne razumem. Imali smo dva igrača manje. Sprintao sam pri izlasku, on ne da igraču da uđe. Dobro neću o izgovorima. Šta da se radi. Treba da gledamo sa pozitivne strane. Treba ovo da iskoristimo za ono najbitnije što sledi, za ono u martu. Možda smo mogli bolje da reagujemo kod tog drugog gola, ali šta je, tu je. Mislim da je stvarno utakmica bila sa dosta ritma.

Govorio je potom o protivniku.

- Jeste, mislim stvarno radi se o fenomenalnoj reprezentaciji. Rekao sam, to je A divizija, tako da sve su sve su reprezentacije jako dobre. Tako da treba da iskoristimo ovu utakmicu u najpozitivnijem smislu, samo da budemo bolji i da gledamo pozitivne strane i da idemo dalje. Pa dobro, možda smo primili dva gola posle prekida. Ali, to je... uvek ima nekih detalja koji su viđeni. Sve je to neka škola. Tako da eto, gledaćemo pozitivno.

Borbenost nije izostala, ima pozitivnih strana.

- Pa mislim da smo se borili kao ekipa. Naravno, bilo je momenata gde smo im prepustili neku inicijativu, ali mislim da smo imali neke dobre momente u igri, da smo delovali kao složna ekipa, da smo hteli da se borimo jedni za druge. Naravno, i druge reprezentacije imaju neki kvalitet, tako da... I stvar individualnih grešaka i nekih nedostataka. Bilo je pozitivnih stvari, bilo je negativnih, te negativne treba da pretvorimo u pozitivne i da idemo dalje - rekao je Tadić koji je dodao da je uvek lepo igrati za reprezentaciju Srbije.

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