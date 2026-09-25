SELEKTOR SRBIJE PRIHVATA ODGOVORNOST: Paunović objasnio zašto je izveo tim....
Orlovi bez bodova posle prvog kola u Diviziji A Lige nacija.
Nije uspela fudbalska reprezentacija Srbije da pozitivnim rezultatom otvori novi ciklus Lige nacija.
Orlovi su na premijeri izgubili od Grčke 1:2, golom u poslednjim sekundama utakmice, iako su na poluvreme otišli vođstvom 1:0.
Selektor Veljko Paunović imao je posebnu zahvalnost za srpske navijače, koji su došli da pruže podršku njegovim momcima:
- Zadovoljan sam navijačima koji nas bodre. Svestan sam i da su potrebni bolji rezultati. Ovaj poraz me boli iz više razloga. Posebno zbog toga što smo u drugom poluvremenu bili dosta bolji. Bili smo ponosni na našu ekipu. U poslednjih deset minuta smo imali dobre šanse", rekao je Paunović i nastavio:
- Ja sam kriv. Naredio sam navijačima da idemo napred. Igra iza lopte nije bila dobra u tom momentu. Na kraju smo izgubili od jake ekipe. Meč smo otvorili dobro, poveli. Mi smo bili prebrzi u nekim trenucima kada smo bili pred golom. Ima stvari na kojima moramo da radimo. U pitanju su fudbalske stvari koje su popravljive".
Svu odgovornost oko rezultata preuzima na sebe:
- Želim da preuzmem odgovornost. Bila je ovo za nas i teška adaptacija na teren, mekši je u odnosu na onaj u Staroj Pazovi. Nije ni kritika ni opravdanje, samo su se oni bolje privikli na to.
Izneo je pohvale na račun povratnika Dušana Tadića i Sergeja Milinković-Savića.
- Momci su bili borbeni, bilo je tu duela, lepih akcija i to želim da vidim što više. Hoću da takav momentum duže traje, predug period smo njima prepustili sa loptom. Moramo da budemo bolji sa loptom u nogama. Dobri igrači mogu opet da igraju zajedno. Uticaj Duće Tadića je ogroman. Lider je i prvenstveno dobar čovek. To nam daje i na terenu. Sa njim i sa Sergejem na terenu smo jači. - jasan je Veljko Paunović.
Na kraju je prokomentarisao što su "orlovi" igrali praktično bez bekova:
- Na bekovskim pozicijama sam pozvao Kostu Nedeljkovića i Lazara Nikolića, ali sam odlučio da u ovom periodu izaberem tim bez klasičnih bekova. Uveren sam da mogu da se podignu u naredna dva dana. - konstatovao je Paunović.
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