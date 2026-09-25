HRVATI BESNI ZBOG VUČIĆEVOG SLOBODARSKOG GOVORA U UN, TRAŽE KAZNU OD EU, PA NAPALI NJEGA I SRBIJU: Ponosite se svojom genocidnom prošlošću

„BOJIM se rata“, rekao je Robert Fico prošle nedelje studentima medicine u univerzitetskoj bolnici u Prešovu. „Ono što se danas događa u Evropi, ono što danas čujemo i vidimo, jeste da je vojni sukob u Ukrajini izmakao kontroli“, nastavio je, upozoravajući da se Evropa suočava s mogućnošću šireg rata, piše Dojče vele.