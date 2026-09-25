Politika

HRVATI BESNI ZBOG VUČIĆEVOG SLOBODARSKOG GOVORA U UN, TRAŽE KAZNU OD EU, PA NAPALI NJEGA I SRBIJU: Ponosite se svojom genocidnom prošlošću

Novosti online

25. 09. 2026. u 16:19

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HRVATI su reagovali besno na nedavni govor Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini UN, nazvavši njegov pristup "provokativnim i uvredljivim".

ХРВАТИ БЕСНИ ЗБОГ ВУЧИЋЕВОГ СЛОБОДАРСКОГ ГОВОРА У УН, ТРАЖЕ КАЗНУ ОД ЕУ, ПА НАПАЛИ ЊЕГА И СРБИЈУ: Поносите се својом геноцидном прошлошћу

Foto: Sergey Guneev/Sputnik/Profimedia

U tom kontekstu, traže od Evropske unije da preduzme odgovarajuće mere protiv Srbije.

Pored toga, osudili su Vučića zbog njegovih izjava i oni (gde umesto "dobar dan" koriste nacistički pozdrav "za dom spremni") tvrde da bi Srbija trebalo da se suoči sa svojom "genocidnom prošlošću".

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