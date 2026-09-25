HRVATI BESNI ZBOG VUČIĆEVOG SLOBODARSKOG GOVORA U UN, TRAŽE KAZNU OD EU, PA NAPALI NJEGA I SRBIJU: Ponosite se svojom genocidnom prošlošću
HRVATI su reagovali besno na nedavni govor Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini UN, nazvavši njegov pristup "provokativnim i uvredljivim".
U tom kontekstu, traže od Evropske unije da preduzme odgovarajuće mere protiv Srbije.
Pored toga, osudili su Vučića zbog njegovih izjava i oni (gde umesto "dobar dan" koriste nacistički pozdrav "za dom spremni") tvrde da bi Srbija trebalo da se suoči sa svojom "genocidnom prošlošću".
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