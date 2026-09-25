Novi ispad malog Laneta! Bata Mirković izbacio Jovanovića iz mlade reprezentacije

Ponovo je talentovani srpski fudbaler ispoljio nedisciplinu.

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Nema mira u našem reprezentativnom fudbalu, bez obzira na uzrast i godine. Ovog puta se u centru pažnje našao Lazar Jovanović (19), kog je selektor Zoran Bata Mirković (55) odstranio iz mlade selekcije zbog nedoličnog ponašanja, prenosi Sport klub!

Novopečeni član Udinezea još jednom je prešao granicu dobrog ukusa, što mu očigledno prelazi u naviku i postaje hroničan problem, iako je još tinejdžer. Imao je ispade u Vojvodini i Crvenoj zvezdi, a sada je to preneo i na državni tim.

Naime, "orliće" tokom ove pauze očekuju četiri kontrolne utakmice, u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo 2027. Odmeriće snage po dva puta sa selekcijama Iraka i Rusije, ali krilni napadač neće imati priliku da se nametne stručnom štabu.

FOTO: FSS Zoran Bata Mirković

Sin čuvenog srpskog asa Milana Laneta Jovanovića je prethodno bio izbačen iz kadetske reprezentacije, dok je na klupi sedeo Aleksandar Luković. Razlog - nedisciplina.

Kada je iz tabora "lala" prešao na "Marakanu" nije uspeo da zaradi poverenje trenera Vladana Milojevića. Uoči septembarskog večitog derbija 2024. viđen je u noćnom provodu, što je osvanulo i na društvenim mrežama. To je iznerviralo sve u taboru srpskog prvaka, pa je prosleđen ubrzo na pozajmicu u OFK Beograd.

U julu prošle godine ga je Štutgart kupio za čak 5,15 miliona evra. Međutim, ubrzo su i nemački mediji spekulisali da mladi krilni ofanzivac ima problema u komunikaciji sa trenerom Sebastijanom Henesom, koji nije oduševljen njegovim ponašanjem.

Ista priča i sada, tradicija se nastavila, a to inače temperamentni Mirković nema nameru da trpi. Lazar je zasad precrtan, a videćemo da li će se opametiti i smiriti, jer poseduje talenat i ia ogroman potencijal da napravi uspešnu karijeru.