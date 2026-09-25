Nije sve tako crno! Paunoviću stigle lepe vesti pred meč sa Holandijom!

Fudbalske reprezentacije Holandije i Nemačke odigrale su nerešeno 1:1 u Amsterdamu, u prvom kolu grupe 2 u A Ligi nacija. Obe selekcije nalaze se u grupi sa Srbijom i Grčkom.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Susret na Johan Krojf areni bio je debi Jirgena Klopa na klupi Nemačke i Ćavija Ernandeza kao selektora Holandije.

Nemci su poveli u 32. minutu golom Feliksa Nmeča, koji je priznat posle provere VAR-a. Nemačka je u prvom poluvremenu zbog povrede ostala bez Kaja Haverca, ali je na odmor otišla s prednošću od 1:0.

Holandija je u nastavku zaigrala ofanzivnije. Klop je u završnici uveo Krisa Firiha i Anđela Štaha, dok je Ćavi u napad uključio Rubena van Bomela.

Upravo je Van Bomel u prvom minutu sudijske nadoknade asistirao Gakpu, koji je savladao Marka-Andrea ter Štegena za konačnih 1:1.

Selekcije su osvojile po bod na startu takmičenja u grupi u kojoj su i Srbija i Grčka. U narednom kolu, 27. septembra, Srbija dočekuje Holandiju, a Nemačka Grčku.

Iako je Srbija poražena od Grčke, povreda Brajan Brobija može da raduje Veljka Paunovića pošto će bitan fudbaler propustiti gostovanje u Beogradu.

Fudbalska reprezentacija Norveške pobedila je večeras u Oslu selekciju Danske rezultatom 3:2 u utakmici prvog kola grupe A4 Lige nacija.

Golove za Norvešku postigli su Oskar Bob u 14. i Erling Haland u 18. i 74. minutu. Strelci za goste bili su Mikel Damsgora u 25. i Rasmus Hejlunda u 60. minutu.

Fudbaleri Norveške su meč završili sa fudbalerom manje, pošto je David Volfe isključen u 90+3. minutu.

Fudbaleri Portugala savladali su u Lisabonu selekciju Velsa 1:0 u drugom meču prvog kola grupe A4 Lige nacija. Jedini gol na utakmici postigao je Žoao Feliks u 22. minutu.

U drugom kolu grupe A4 Lige nacija, Norveška će dočekati Portugal, dok će Danska igrati sa Velsom.