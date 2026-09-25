SEKAO TOPOLU PA UBIO PRIJATELJA: Kobna grana usmrtila starca (77) na licu mesta
TRAGEDIJA se dogodila u ataru sela Oraovica kod Radoviša, gde je 77-godišnji muškarac stradao nakon što ga je tokom seče topole pogodila grana, piše portal Kurir.mk.
Kako je saopšteno iz policije, 24. septembra oko 12.30 časova policijski službenici SVR Strumica - OVR Radoviš uhapsili su 73-godišnjeg T. B. iz Radoviša.
Prema prijavi, T. B. je oko 10.30 časova na njivi u ataru sela Oraovica motornom testerom sekao topolu. Nakon što je drvo palo, jedna grana pogodila je 77-godišnjeg N. T. iz Radoviša, koji se u tom trenutku nalazio na njivi zajedno sa njim.
Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Smrt je konstatovao lekar Hitne medicinske pomoći iz Radoviša.
Po nalogu javnog tužioca, telo stradalog poslato je na obdukciju.
Uviđaj na mestu nesreće obavila je ekipa SVR Strumica - OVR Radoviš, dok policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.
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