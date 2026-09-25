Fudbal

GRCI IZNENADILI SVE! Evo šta su u Beogradu radili dan nakon pobede nad Srbijom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

25. 09. 2026. u 15:55

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Grčka je sinoć na stadionu Rajko Mitić pobedila Srbiju, a "Heleni" su prenoćili u Beogradu.

ГРЦИ ИЗНЕНАДИЛИ СВЕ! Ево шта су у Београду радили дан након победе над Србијом

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Nakon preokreta i pobede nad Srbijom u Ligi nacija (1:2) Grci su prenoćili u prestonici Srbije, da bi dan kasnije i trenirali u glavnom gradu naše zemlje. Oni će popodne odleteti za Nemačku. 

Grčka je nakon rano primljenog gola uspela da preokrene i upiše prvu pobedu ove sezone u Ligi nacija, a golove su postigli Colis i Duvikas. 

Dan posle, oni sa manjom minutažom trenirali su na pomoćnom terenu Rajka Mitića, a ostali su imali trening oporavka u hotelu. 

Grci će put Nemačke u 17 časova, gde ih očekuje susret sa "pancerima" u nedelju od 20.45 u drugom kolu Lige nacija. 

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