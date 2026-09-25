VELIKO PRIZNANJE ZA ČOVEKA KOJI JE BIO UZ ŠAMPIONE SVETA: General Miljan Stanojević dobio posebnu nagradu

GENERAL policije Miljan Stanojević dobio je plaketu zahvalnosti povodom obeležavanja pola veka košarke u Vladičinom Hanu, čime je još jednom istaknuta njegova povezanost sa sportom i doprinos koji je tokom karijere pružao razvoju i bezbednosti sportskih događaja.

FOTO: Privatna arhiva

Stanojević je posebno vezan za fudbal, a jedan od najznačajnijih sportskih angažmana imao je 2015. godine, kada je bio deo stručnog štaba reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina na Novom Zelandu. Bio je zadužen za bezbednosni segment ekspedicije, koja je tog leta napravila jedan od najvećih uspeha srpskog sporta – osvojila titulu prvaka sveta.

Deset godina kasnije, 2025. godine, imenovan je za Oficira za integritet Fudbalskog saveza Beograda, čime je njegov profesionalni put ponovo direktno povezan sa fudbalom.

Plaketa u Vladičinom Hanu uručena mu je u okviru obeležavanja 50 godina košarke u ovom mestu.

Stanojević je tokom više od dve i po decenije profesionalnog rada obavljao brojne odgovorne funkcije. Posle završenog fakulteta, 1998. godine započeo je karijeru u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gde je napredovao kroz različite dužnosti u Upravi granične policije.

Za načelnika Uprave granične policije imenovan je 2019. godine, kada je unapređen i u čin generala policije. Danas obavlja funkciju savetnika ministra unutrašnjih poslova.

Tokom rada u Upravi granične policije bio je značajno angažovan i tokom migrantske krize, a bio je nosilac međunarodne saradnje sa Frontexom, Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu. Bio je i član Kriznog štaba Vlade Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Deo profesionalnog puta proveo je i u diplomatiji. Bio je otpravnik poslova Ambasade Srbije u Libanu, gde je radio u složenom bezbednosnom i političkom okruženju i sarađivao sa političkim vrhom Libana i misijom UNIFIL.

Tokom karijere stekao je više domaćih i međunarodnih sertifikata, među kojima su i oni institucija i programa poput NATO Science for Peace and Security Programme, DCAF-a iz Ženeve, WINPRO II programa Evropske komisije, Management Performance Academy i FIFA.

Za svoj rad dobio je i brojna priznanja, među kojima su zahvalnice MUP-a Ruske Federacije – EMERCOM, MUP-a Republike Srpske i SAJ, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i Vojske Jugoslavije za doprinos jačanju odbrambenih snaga zemlje tokom vanrednih i ratnih okolnosti 1999. godine.

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