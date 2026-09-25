PAVEL NAJAVIO KRVAVI OBRAČUN: NATO bi mogao da obara avione i dronove

ČEŠKI predsednik Petr Pavel izjavio je da bi NATO u određenom trenutku mogao da bude prinuđen da obara avione i bespilotne letelice za koje proceni da namerno narušavaju vazdušni prostor članica Alijanse, uz ocenu da Moskva uzdržanost Zapada tumači kao slabost.

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Pavel je to rekao u intervjuu za „Foks njuz” na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

„Možda će doći vreme kada ćemo morati da oborimo neke od tih aviona ili bespilotnih letelica koje testiraju našu spremnost”, rekao je Pavel.

Češki predsednik, nekadašnji general i bivši predsedavajući Vojnog komiteta NATO-a, naveo je da zemlje Alijanse razumljivo žele da izbegnu eskalaciju, ali je ocenio da bi odsustvo odlučnijeg odgovora Moskva mogla da protumači kao nedostatak volje za delovanje.

„Ono čega se plašim jeste da oni nedostatak volje sa naše strane da preduzmemo odlučne mere vide kao slabost. A oni poštuju snagu”, rekao je Pavel.

On je napravio razliku između slučajnog ulaska u vazdušni prostor NATO-a i namernog narušavanja granice u kojem letelica ne reaguje na upozorenja i pokušaje uspostavljanja kontakta.

Prema njegovim rečima, u slučaju da je povreda vazdušnog prostora namerna, a letelica ne reaguje na mere Alijanse, NATO bi morao da deluje, jer bi u suprotnom, kako je ocenio, Rusija nastavila da „ide sve dalje”.

(Politika)