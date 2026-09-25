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PADAJU UKRAJINSKE TVRĐAVE, RUSI PRODIRU SUMSKOM OBLAŠĆU KAO KROZ SIR: Zagrmeo komandant "Severa", evo koliko su Rusi napredovali

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

25. 09. 2026. u 16:16

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ORUŽANE snage Rusije oslobodile su više od 250 kvadratnih kilometara teritorije i 10 naseljenih mesta na sumskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ПАДАЈУ УКРАЈИНСКЕ ТВРЂАВЕ, РУСИ ПРОДИРУ СУМСКОМ ОБЛАШЋУ КАО КРОЗ СИР: Загрмео командант Севера, ево колико су Руси напредовали

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Komandant grupacije trupa „Sever“ Jevgenij Nikiforov u petak je izvestio o situaciji u zoni odgovornosti ministra odbrane Rusije Andreja Belousova, koji je tokom radne posete obišao grupaciju u zoni izvođenja specijalne vojne operacije, prenele su RIA Novosti. 

 - Konkretno, na sumskom pravcu oslobodili smo 10 naseljenih mesta i više od 250 kvadratnih kilometara teritorije. Nastavljamo borbena dejstva radi oslobađanja još četiri naseljena mesta - navodi reči komandanta Ministarstvo odbrane Rusije.

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