"Pevao sam Bože pravde" Ivan Jovanović emotivan nakon pobede Grčke nad Srbijom: Zaslužili smo

Selektor fudbalske reprezentacije Grčke Ivan Jovanović izjavio je da je njegov tim zasluženo pobedio Srbiju u Ligi nacija i naveo da je uoči početka večerašnjeg meča u Beogradu pevao "Bože pravde".

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Fudbaleri Grčke pobedili su večeras na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu selekciju Srbije rezultatom 2:1 u utakmici prvog kola grupe A2 Lige nacija. Grčka je do trijumfa stigla pogotkom Tasosa Duvikasa u 90+5. minutu.

- Zaslužili smo pobedu, odigrali smo dobru utakmicu, protiv izuzetno dobre reprezentacije Srbije. Mislim da smo na kraju zaslužili pobedu, mada je i Srbija imala sjajnu šansu u 90. minutu - rekao je Jovanović na konferenciji za medije.

- Rano smo primili gol, ali smo držali kontrolu utakmice, zadovoljan sam kako su momci igrali, stvarali smo šanse, golman Srbjje bio je odličan. U poslednjih deset minuta smo malo 'pali', ali došao je taj gol na kraju i mislim da je pravda zadovoljena - istakao je selektor Grčke.

On je dodao da je pogled na tabelu prijatan, jer se Grčka nalazi na prvom mestu.

- Drago mi je što smo odlično počeli takmičenje, ova Liga nacija biće izazovno takmičenje. mamo veliku želju da ostvarimo dobar rezultat, imamo ciljeve, imamo kvalitet, ali imamo i mane. Uvek pokušavamo sa pronađemo najbolje rešenje - naveo je Jovanović.

Selektor Grčke je otkrio da je pre početka meča pevao himnu Srbije "Bože pravde".

- Od žreba grupa LN imao sam emocije. Osećaj za reprezentaciju je drugačiji nego za klubove. Ovo su dve prijateljske zemlje, dugo sam u Grčkoj, znam kako su Grci bili uz nas, tokomm bombardovanja... - naglasio je Jovanović.

Utakmici između Srbije i Grčke prisustvovalo je oko 4.000 navijača.

- Što se tiče posete nisam iznenađen previše, jer je to posledica neodlaska na Svetsko prvenstvo, a i vremenski uslovi - naveo je Jovanović i dodao da će naredne utakmice u LN biti teže i za Grčku, ali i za Srbiju.

Fudbaleri Grčke će u nedelju u drugom kolu grupe A2 Lige nacija gostovati Nemačkoj, dok će Srbija dočekati Holandiju.