Braun pobedio Zvezdu, pa spomenuo Partizan: "Tamo i dalje..." (VIDEO)

Košarkaši Žalgirisa pobedili su Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni na otvaranju evroligaške sezone.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Među junacima trijumfa litvanskog giganta bio je Sterling Braun, pojačanje iz večitog rivala crveno-belih, ekipe Partizana.

Posle meča, Amerikanac je izneo impresije oko prve pobede:

- Da, uvek je dobar osećaj pobediti ovde. Igraju čvrsto, znate, uvek će to biti dobra utakmica, očekujem borbu u svakom meču. Tako da, ostvariti pobedu danas je bila velika stvar za nas.

Prema njegovim rečima, tim Žalgirisa odlično funkcioniše, jer ima mnogo novih igrača:

- Mislim da ćemo izgledati zaista dobro kako vreme bude prolazilo. Trenutno se još uvek navikavamo jedni na druge, još uvek učimo sistem tako da to postane prirodno, bez previše razmišljanja o tome. Za to je potrebno vreme, tu su različite šeme i koncepti, ali nije to ništa sa čim nećemo moći da se nosimo i što mi novi igrači nećemo moći da usvojimo. Tako da, znate, nakon što budemo igrali zajedno neko vreme, mislim da ćemo biti sasvim u redu.

Sviđa mu se igra zajedno sa Jonasom Valančijunasom.

- O, sjajno je. On je sjajan momak, odličan u svlačionici i na terenu. Svi znate šta on donosi – privlači pažnju na sebe, može da poentira kad god poželi, izuzetno je jak u reketu. Uz to, pronalazi saigrače kada ga udvajaju ili kada se odbrana fokusira na njega. Tako da, odlično je, baš mi se sviđa.

Priznao je kako izgleda igrati protiv Zvezde, ali ne kao član Partizana:

- Bilo je drugačije, pomalo čudno, ali na kraju dana morate da izađete, da se takmičite i pokušate da pobedite. Biti u ovoj hali mi je probudilo mnogo uspomena, posebno iz mečeva protiv njih. Bila je to noć u kojoj sam jednostavno mogao da se fokusiram na novi tim i na pobedu.

Osvrnuo se i na svoj bivši klub, poželevši crno-belima uspeha:

- Želim im samo najbolje. Tamo i dalje imam momke koje poštujem, dobre prijatelje. Tako da, definitivno im želim sve najbolje, želim i organizaciji sve najbolje i nadam se da će nastaviti da rastu i napreduju.

Ne krije da se pre utakmice sreo sa nekolicinom starih prijatelja iz Partizana:

- O, da, video sam nekoliko momaka. Sreli smo se danas nakon šuterskog treninga, tako da je to bilo super.

Smatra da je doskorašnji NBA as, Jonas Valančijunas kandidat za MVP Evrolige.

- Mislim da da. Mislim da će biti tu. Kao što sam rekao, privlači mnogo pažnje, izuzetno je jak pod košem, poentiraće, hvataće skokove, biće dominantna sila. Timovi će definitivno morati da smisle kako da ga zaustave. Ako nastavi da veruje u sistem i da igra svoju igru, sigurno će biti prava sila, baš kao što sam i rekao. - zaključio je Sterling Braun.

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