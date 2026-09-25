OGLASIO SE KREMLJ: Evo šta kažu o mogućem kontaktu Vučića i Putina
KREMLj ne isključuje mogućnost kontakta predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa isporukama ruskog gasa u Srbiju, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
Vučić, koji učestvuje na Generalnoj debati 81. Generalne skupštine UN, rekao je novinarima da uskoro očekuje telefonski razgovor sa ruskim predsednikom.
Takođe je rekao da se nada da će posle tog razgovora znati nešto više o rešenju za NIS.
Predsednik Srbije se u Njujorku sastao sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, koji mu je tom prilikom preneo Putinove pozdrave.
Srbija trenutno ima ugovor o snabdevanju gasom iz Ruske Federacije do kraja septembra.
- U toku su razgovori o produžetku ugovora do kraja godine i očekujemo da gasni aranžman bude produžen - rečeno je nedavno iz Ministarstva rudarstva i energetike Srbije.
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