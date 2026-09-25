Politika

OGLASIO SE KREMLJ: Evo šta kažu o mogućem kontaktu Vučića i Putina

Новости онлине

25. 09. 2026. u 15:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KREMLj ne isključuje mogućnost kontakta predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa isporukama ruskog gasa u Srbiju, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

ОГЛАСИО СЕ КРЕМЉ: Ево шта кажу о могућем контакту Вучића и Путина

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Vučić, koji učestvuje na Generalnoj debati 81. Generalne skupštine UN, rekao je novinarima da uskoro očekuje telefonski razgovor sa ruskim predsednikom.

Takođe je rekao da se nada da će posle tog razgovora znati nešto više o rešenju za NIS.

Predsednik Srbije se u Njujorku sastao sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, koji mu je tom prilikom preneo Putinove pozdrave.

Srbija trenutno ima ugovor o snabdevanju gasom iz Ruske Federacije do kraja septembra.

- U toku su razgovori o produžetku ugovora do kraja godine i očekujemo da gasni aranžman bude produžen - rečeno je nedavno iz Ministarstva rudarstva i energetike Srbije. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života

Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života